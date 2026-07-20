پی ایم مودی نے کہا، "ملک ریفارم ایکسپریس پر سوار، جہاں حقائق اور منطق ہوں، وہاں طوفان کی کوئی گنجائش نہیں"
مانسون اجلاس کے آغاز سے پہلے پی ایم مودی نے کہا کہ پوری دنیا مختلف خطوں میں جنگ کے مسلسل خطرے سے پریشان ہے۔
Published : July 20, 2026 at 12:34 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا مانسون سیشن آج پیر 2026 سے شروع ہو رہا ہے۔ سیشن کے طوفانی ہونے کی توقع ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس دوران پی ایم مودی نے کچھ دیر پہلے نامہ نگاروں سے خطاب کیا۔
2026 کے مانسون اجلاس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ سیشن تاریخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس سیشن کے دوران کئی اہم بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے بھی اپیل کی کہ وہ مثبت رویہ اپنائیں اور ایوان کے کام کو خوش اسلوبی سے چلانے میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ مانسون اور مانسون سیشن دونوں ملک کے لیے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں فعال ہوں تو بہت نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے قوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب دلائل اور حقائق درست ہوں تو کوئی بھی شخص پرسکون رہتے ہوئے بھی مؤثر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرسکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے دلائل اور حقائق ایوان کی گفتگو میں اضافہ کریں گے۔ ہر آواز کو موقع دیا جائے اور ہر رائے کا احترام کیا جائے۔ میں تمام اراکین پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس ایوان کی کارروائی میں جوش و خروش سے حصہ لیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا پختہ یقین ہے کہ جہاں حقائق اور دلائل ہوں وہاں ہنگامہ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملکی مقاصد کے حصول کے لیے مثبت جذبہ ضروری ہے۔ ہمارے ایوان میں کئی تجربہ کار ارکان پارلیمنٹ ہیں۔ ان کی پارٹی سے وابستگی سے قطع نظر ان کے پاس تجربے کا خزانہ ہے۔ ایسے وقت میں پارلیمنٹ اور ملک دونوں کو ان کے تجربے اور دانشمندی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام کاج، بامعنی بات چیت اور ملک کو آگے لے جانے کا اجتماعی عزم وقت کی ضرورت ہے۔ ملک کے نوجوان، امنگوں سے بھرے، ہم سے آگے بڑھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور پوری دنیا مختلف خطوں میں جنگ کے مسلسل خطرے سے پریشان ہے۔ مغربی ایشیا میں تنازعات نے بھارت جیسے ممالک کے لیے ایک بڑا بحران پیدا کر دیا ہے، جو توانائی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، کھاد اور کیمیکلز کے حوالے سے بے شمار رکاوٹیں اور بحران پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود، ہندوستان نے 7.7 فیصد کی شرح نمو برقرار رکھی اور دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر ابھرا۔ یہ ہندوستان کی موروثی طاقت اور اس جوش اور ولولے کی عکاسی کرتا ہے جس کے ساتھ ملک نئی بلندیوں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پس منظر میں، مانسون سیشن شروع ہوتا ہے۔ ملک نے رفتار پکڑی ہے، اور پارلیمنٹ کی روح اس رفتار میں نئی توانائی ڈال رہی ہے۔
پی ایم نے کہا کہ یہ ملک کے ریفارم ایکسپریس میں سوار ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کے نوجوان اس طرح کی ہمت کا مظاہرہ کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ حال ہی میں راجستھان میں ایک بڑی آئل ریفائنری قوم کے نام وقف کی گئی تھی۔ ابھی چند ہفتے پہلے، تیسرا سیمی کنڈکٹر پلانٹ قوم کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل، ایک سبز ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین عوام کے لیے پیش کی گئی تھی۔ دنیا کے بہت کم ممالک میں یہ سہولت موجود ہے۔ اس کے باوجود، بھارت کی طرف سے شروع کی گئی ہائیڈروجن ٹرین میں سب سے زیادہ طاقتور انجن ہے اور یہ اپنی نوعیت کی سب سے لمبی ٹرین ہے۔ یہ کامیابی ہندوستان کے سائنس دانوں، انجینئروں، اختراع کاروں، صنعت کاروں اور کارکنوں کی لگن کا ثبوت ہے، جو ملک کے لیے ایک ہی مقصد کے ساتھ جی رہے اور کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں نے خلا میں ایک نیا سفر شروع کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسٹارٹ اپ 'اسکائی روٹ' میں کام کرنے والی پوری ٹیم کی اوسط عمر صرف 28 سال ہے۔ ان جیسے نوجوانوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ میں کسی 56 سالہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صرف ایک ماہ میں ملک نے کئی سنگ میل عبور کیے ہیں، کامیابیوں کا ایک ایسا سلسلہ جو ہر شہری کو فخر سے بھر دیتا ہے۔ قومی سطح پر ہو، بین الاقوامی سطح پر، یا اب خلا میں بھی، یہ واقعی ہندوستان کے لیے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ پچھلے سال مون سون کے موسم سے ٹھیک پہلے، ایک ہندوستانی شہری بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچا، اور ابھی چند دن پہلے، ایک نوجوان ہندوستانی اسٹارٹ اپ نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ دنیا کے بہت کم ممالک نے ایسا نجی ادارہ دیکھا ہے۔ ہندوستان کے نوجوانوں نے خلا میں ایک نیا سفر شروع کیا ہے۔ یہ ایک زبردست کامیابی ہے۔ ہندوستان کا عالمی پروفائل عالمگیر پہچان اور قبولیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک طاقتور پیغام، کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی صلاحیتیں اور خواہشات خود خلا کی طرح لامحدود ہیں۔