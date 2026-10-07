’پیسہ فلم کے ٹائٹل کی طرح غائب ہو گیا‘، چیک باؤنس کیس میں چیف جسٹس نے راجپال یادو سے کیا مذاق
سپریم کورٹ نے اداکار راجپال یادو سے کہا: فلم بنائیے، لوگوں کی تفریح کیجیے۔
Published : October 7, 2026 at 5:08 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ میں بدھ کے روز چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) سوریا کانت نے ہلکے پھلکے اور مزاحیہ انداز میں راجپال یادو سے کہا—جو اپنی 2012 کی فلم 'اتا پتا لاپتا' (Ata Pata Laapata) کے لیے لیے گئے لون (قرض) کے چیک باؤنس ہونے کے معاملے میں پھنسے ہیں—کہ فلم کے ٹائٹل کی طرح پیسہ بھی لاپتا (غائب) ہو گیا ہے۔ عدالت نے ان سے اچھا سنیما بنانے اور لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے کہا۔
چیف جسٹس کی سربراہی والی بنچ، جس میں جسٹس جویمالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا شامل تھے، نے راجپال یادو کی اس درخواست کو قبول کر لیا، جب وہ خود کمرہ عدالت میں موجود تھے، کہ وہ اپنی آبائی جائیداد بیچ کر 2012 کی ایک فلم کے لیے لیے گئے لون سے جڑے چیک باؤنس کیس کا بقایا سود سمیت ادا کریں۔
بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اداکار نے فوری طور پر 2 کروڑ روپے ادا کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ یادو نے عدالت میں 1.15 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ ڈرافٹ (DD) پیش کیا، جبکہ یادو کی پراپرٹی خریدنے والے خریدار اگلے ہفتے تک مزید 85 لاکھ روپے ادا کر دیں گے۔
راجپال یادو کے وکیل نے عدالت کو بتایا، "ہمارے پاس آبائی جائیداد خریدنے کے لیے ایک خریدار تیار ہے۔ مشکل بس اتنی ہے کہ اس وقت 'پتر پکچھ' (Pitru Paksha) چل رہا ہے، اور لوگ اس دوران جائیداد کی رجسٹری کروانا پسند نہیں کرتے۔ خریدار بھی عدالت میں موجود ہے"۔
وکیل نے مزید کہا کہ خریدار 2 کروڑ روپے کی رقم پوری کرنے کے لیے باقی ماندہ 85 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے، لیکن وہ اس وقت سیل ڈیڈ (فروخت کی دستاویزات) کی رجسٹری کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ نوراتری (Navratri) شروع ہو جائے، جو کہ پیر سے شروع ہو رہی ہے۔
سماعت کے دوران بنچ نے ماضی میں یادو کے رویے پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور انتباہ دیا کہ عدالت ان کی سزا بڑھا سکتی تھی۔ بنچ نے واضح کیا کہ بار بار مہلت (ایکسٹینشن) صرف اس لیے دی گئی تھی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ شکایت کنندہ کو اس کے پیسے واپس مل جائیں۔
چیف جسٹس (CJI) نے مذاق میں کہا کہ فلم کا ٹائٹل یادو کے رویے سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی فلم کی طرح آپ کا پیسہ بھی "اتا پتا لاپتا" ہے۔
یادو نے بنچ کو سلام کرتے ہوئے کہا، "پرنام کرتا ہوں،" اور بتایا کہ کس طرح انہیں اس فلم کی وجہ سے 200 سے 250 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
سی جے آئی نے مزاحیہ انداز میں یادو سے پوچھا، "کیا آپ کوئی نئی فلم بنا رہے ہیں؟" یادو نے جواب دیا کہ ان کے پاس 200-250 فلمیں تھیں اور گزشتہ 13 سالوں میں، 2012 کی فلم 'اتا پتا لاپتا' کی وجہ سے انہیں 200-250 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یادو نے واضح کیا کہ انہیں ذاتی طور پر 17 کروڑ روپے کا نقصان ہوا جبکہ شکایت کنندہ کو 5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔
انہوں نے مزید کہا، "پانچ کروڑ روپے کے چکر میں مجھے 17 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور 2013 سے مجھے ایک بھی روپیہ کمانے نہیں دیا گیا... میرے خلاف باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی"۔
راجپال یادو نے بنچ کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہوئے کہا، "میری فلم پر اسٹے (التوا) لگا دیا گیا تھا، جسے 1200 تھیٹرز میں ریلیز ہونا تھا، لیکن یہ ایک بھی تھیٹر میں ریلیز نہ ہو سکی..."۔
چیف جسٹس نے دوستانہ انداز میں ان سے کہا کہ اب ایک اچھی فلم بنائیے اور لوگوں کا تفریح کیجیے۔ بنچ دو دن بعد اس معاملے کی دوبارہ سماعت کر سکتی ہے۔ بنچ یادو کی 2012 کی فلم 'اتا پتا لاپتا' کے لیے لیے گئے قرض سے پیدا ہونے والے طویل عرصے سے زیرِ التوا چیک باؤنس کیس میں ان کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ یہ معاملہ یادو اور ان کی اہلیہ کی طرف سے فلم کے سلسلے میں 'مرلی پروجیکٹس' (Murali Projects) نامی ایک نجی کمپنی سے لیے گئے 5 کروڑ روپے کے قرض سے جڑا ہوا ہے۔