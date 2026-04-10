مونالیسا شادی کے دن سولہ سال کی تھی، شیڈول ٹرائب کمیشن کی رپورٹ سے ہوا انکشاف، فرمان کے خلاف ایف آئی آر درج
فرمان کے خلاف POCSO اور Atrocity Acts کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور شادی سے PFI کا تعلق بھی سامنے آیا ہے۔
Published : April 10, 2026 at 4:16 PM IST
اندور، مدھیہ پردیش: پریاگ راج مہاکمبھ کے دوران سرخیوں میں رہنے والی مونالیسا کی شادی غیر قانونی پائی گئی ہے۔ درحقیقت مونالیسا اس دن نابالغ تھی جس دن اس نے کیرالہ میں اتر پردیش کے رہنے والے فرمان خان سے شادی کی تھی۔ یہ بات سنٹرل شیڈول ٹرائب کمیشن کی تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں، نہ صرف مونالیسا کے شوہر فرمان کے خلاف ایٹروسیٹی اور پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، بلکہ کیرالہ میں شادی کو رجسٹر کرنے والی گاؤں کی پنچایت کو بھی دہلی طلب کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش اور کیرالہ کے ڈی جی پیز سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔
لواحقین نے لو جہاد کے بھی لگائے الزامات
مونالیسا ایک بار پھر سرخیوں میں آئیں جب 11 مارچ 2026 کو اس نے کیرالہ کے نینار دیوا مندر میں اتر پردیش کے فرمان خان سے اچانک شادی کر لی۔ اس شادی نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر توجہ اپنی طرف منذول کرلی اور شدید احتجاج کو جنم دیا۔ مختلف تنظیموں نے اسے لو جہاد کا کیس قرار دیا۔ دریں اثناء مونالیسا کے اہل خانہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی لو جہاد کا شکار ہوئی ہے۔
اعلیٰ سطحی تحقیقات سے پتہ چلا
دریں اثنا، مونالیسا کے والد، جے سنگھ بھوسلے نے پورے معاملے کی شکایت اتر پردیش کے سماجی کارکن پرتھم دوبے کے ذریعے قومی کمیشن برائے شیڈولڈ ٹرائب کے چیئرمین انتر سنگھ آریہ سے کی۔ اس شکایت کے بعد کمیشن نے سابق ججوں پرکاش ویک اور پی کلیان ریڈی کی قیادت میں ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تاکہ معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جا سکے۔
مونالیسا کی عمر کے حوالے سے چونکا دینے والے حقائق
مونالیسا کے شوہر کی شکایت پر تحقیقاتی ٹیم نے مہیشور کے سرکاری اسپتال کے ریکارڈ کی جانچ کی تو مونالیسا کی عمر کے حوالے سے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مونالیسا کی پیدائش 30 دسمبر 2009 کو شام 5 بج کر 50 منٹ پر ہوئی۔ اس تاریخ پیدائش کی بنیاد پر، مونالیسا کی عمر 16 مارچ 2026 کو صرف 16 سال، 2 ماہ اور 12 دن تھی۔ کمیشن نے اس کے بعد کیرالہ گرام پنچایت کے ذریعے کیے گئے رجسٹریشن اور اس میں پیش کیے گئے ریکارڈ کی جانچ کی۔ پتہ چلا کہ فرمان خان نے کیرالہ میں شادی کے رجسٹریشن کے لیے مہیشور گرام پنچایت کی طرف سے جاری کردہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا، جس میں مونالیسا کی عمر یکم جنوری 2008 بتائی گئی تھی۔
مرکز نے ایم پی اور کیرالہ کے ڈی جی پی کو طلب کیا
اب جب کہ مونالیسا کو دستاویزات کی بنیاد پر نابالغ پایا گیا ہے، سنٹرل شیڈول ٹرائب کمیشن نے مدھیہ پردیش کے ڈی جی پی کو کیرالہ میں پاردھی کمیونٹی کی ایک نابالغ لڑکی سے شادی کے سلسلے میں دہلی طلب کیا ہے۔ اس معاملے میں کیرالہ کے ڈی جی پی سے بھی پیش رفت رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ کمیشن نے کیرالہ کی گرام پنچایت کو بھی دستاویزات کے ساتھ دہلی طلب کیا ہے۔
شادی کے لیے فنڈنگ کون کر رہا تھا
مونالیسا کے والد جے سنگھ بھوسلے کی شکایت پر فرمان خان کے خلاف نابالغ سے شادی کرنے پر پوکسو ایکٹ اور ایٹروسیٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مزید برآں غیر قانونی شادی کیس میں بی این ایس ایکٹ کے تحت کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس معاملے میں شکایت کنندہ کے وکیل پرتھم دوبے نے کہا، "اس شادی کا پی ایف آئی سے تعلق ہے کیونکہ سی پی آئی (ایم) کے رہنما اس شادی میں شریک ہوئے تھے، لیکن مدھیہ پردیش میں کسی کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔
اس شادی کے پیچھے لو جہاد کو جھوٹی داستان کے طور پر بھی پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد فرمان اور مونالیسا نے کیرالہ میں وی آئی پی مہمانوں کے طور پر مختلف تقریبات میں شرکت کی، لیکن ان تقریبات کے پیچھے فنڈنگ کا انکشاف ہونا باقی ہے۔