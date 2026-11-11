رام پور سی آر پی ایف کیمپ کیس: پھانسی سے بری ہونے والے محمد شریف زندہ تھے، سازش کے تحت مار دیا گیا
رامپور حملے میں سیشن کورٹ سے پھانسی کی سزا پانے اور بعد میں ہائی کورٹ سے بری ہونے والے محمد شریف کا قتل کردیا گیا۔
Published : November 11, 2026 at 3:46 PM IST
رامپور، اتر پردیش: اتر پردیش کے رامپور میں سی آر پی ایف گروپ سینٹر پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس حملے کے کیس میں رامپور کی سیشن کورٹ سے پھانسی کی سزا پانے والے اور بعد ازاں ہائی کورٹ سے بری ہونے والے محمد شریف کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واردات کے وقت محمد شریف اپنے بیٹے کے ساتھ تھے۔ بیٹے کا الزام ہے کہ پولیس کے بلانے پر وہ اپنے والد کو تھانے لے کر گیا تھا اور وہاں سے واپس لوٹتے وقت موٹر سائیکل سوار بدمعاشوں نے ان پر گولیاں برسا دیں۔ اب اس قتل کی واردات نے کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
جانیے کیا ہے پورا معاملہ؟
دراصل، یہ پورا معاملہ سال 2007 میں رامپور کے سی آر پی ایف گروپ سینٹر پر ہوئے دہشت گردانہ حملے سے جڑا ہوا ہے۔ 31 دسمبر 2007 کی رات دہشت گردوں نے نئے سال کے آغاز پر یکم جنوری 2008 کو علی الصبح تقریباً 2 بج کر 15 منٹ پر اے کے-47، اے کے-56 اور ہینڈ گرینیڈ سے لیس ہو کر سی آر پی ایف کیمپ پر حملہ کر دیا تھا۔
رکشہ ڈرائیور سمیت سات افراد ہلاک ہوئے تھے
دہشت گردوں نے جوانوں کے کوارٹرز تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً چار گھنٹے تک جاری رہنے والے مقابلے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے تھے۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے چھ جوانوں اور ایک رکشہ ڈرائیور سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
ہائی کورٹ نے حملے کے الزام سے بری کر دیا تھا
اس معاملے میں پولیس نے آٹھ افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں محمد شریف کا نام بھی شامل تھا۔ رامپور کے علاقے کھجوریا کے رہائشی محمد شریف کو سیشن کورٹ نے مجرم قرار دیتے ہوئے پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ تاہم، بعد میں ہائی کورٹ نے انہیں اس حملے کے الزام سے بری کر دیا تھا۔
آرمز ایکٹ (اسلحہ ایکٹ) کے مقدمے میں ان کی سزا برقرار رہی تھی۔ سزا مکمل ہونے کے بعد تقریباً ایک سال قبل وہ بریلی سینٹرل جیل سے رہا ہوئے تھے۔ اب قتل کی اس واردات کے حوالے سے مقتول کے بیٹے ابو واحد نے چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے۔
ویریفکیشن کے بہانے تھانے بلایا گیا تھا
بیٹے کا کہنا ہے کہ بنٹی نامی ایک پولیس اہلکار نے فون کر کے اس کے والد کو تھانے بلایا تھا۔ ویریفکیشن (تصدیق) اور میٹنگ کی بات کہہ کر دونوں کو تھانے بلایا گیا۔ وہاں ملاقات نہیں ہو سکی اور کچھ دیر بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا۔
حملے کے وقت پر سوال، کیا سب کچھ منصوبہ بند تھا
الزام ہے کہ تھانے سے تقریباً 500 میٹر دور پہنچتے ہی سفید رنگ کی اپاچی بائیک پر سوار دو نقاب پوش بدمعاش پیچھے سے آئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ گولی لگنے سے گاڑی کا توازن بگڑ گیا اور باپ بیٹا سڑک کے کنارے گر گئے، جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔
کافی دیر تک علاج نہیں مل سکا
ابو واحد کا کہنا ہے کہ اس کے والد کو پیٹھ اور سر میں گولیاں لگی تھیں۔ وہ انہیں اسپتال لے کر جا رہا تھا، لیکن کافی دیر تک علاج نہیں مل سکا۔ بیٹے نے پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے انصاف چاہتا ہے۔
تھانے بلائے جانے اور قتل کے درمیان تعلق؟
دوسری جانب، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SP) انیل کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ بیٹے کی تحریری شکایت (تحریر) کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے آگے کی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے تفتیش کر رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر محمد شریف کے قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا یہ پرانی دشمنی کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہے؟ کیا تھانے بلائے جانے اور قتل کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ فی الحال ان تمام سوالات کے جوابات پولیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے۔