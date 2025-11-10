وزیر اقلیتی بہبود کے طور پر محمد اظہر الدین نے سنبھالا چارج، کہا "اقلیتوں کی بہتری پر دی جائے گی توجہ"
اظہر الدین نے عہدیداروں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ ترجیحی مسائل کی نشاندہی کریں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔
حیدرآباد، تلنگانہ: تلنگانہ کے وزیر محمد اظہر الدین نے پیر کو حیدرآباد میں ریاست کے پبلک انٹرپرائزز اور اقلیتی بہبود کے وزیر کا عہدہ سنبھال لیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ ترجیحی مسائل کی نشاندہی کریں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اظہر الدین نے کہا کہ وہ اقلیتوں کی بہبود کے لیے کام کریں گے۔
خبر رساں ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے محمد اظہر الدین نے کہا، "میں نے ابھی چارج سنبھالا ہے۔ ہم کل کام شروع کریں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم بیٹھ کر معلوم کریں گے کہ کون سے اہم مسائل ہیں جن پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا، ہم ان پر کام کریں گے۔ ہم لوگوں کی بہتری اور تمام اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔"
جوبلی ہلز کے ووٹروں کو متاثر کرنے کا الزام
اظہر الدین کو وزیر بنائے جانے کے بعد سے تلنگانہ میں سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ اظہر کو وزیر کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ سیاسی طور پر محرک تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس کا مقصد جوبلی ہلز کے ووٹروں کو متاثر کرنا ہے، جہاں اظہر الدین پہلے کانگریس امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔
تلنگانہ میں جوبلی ہلز اسمبلی حلقہ کے لیے ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی جس کے بعد 14 نومبر کو گنتی ہوگی۔ بی آر ایس لیڈر اور جوبلی ہلز کے ایم ایل اے مگنتی گوپی ناتھ کی موت کے بعد ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔
معروف شاعر آندے سری نے تلنگانہ تحریک میں حصہ لیا تھا
اظہر الدین نے تلنگانہ کے معروف شاعر اور گیت نگار آندے سری کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریاست کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آندے سری نہ صرف ایک باصلاحیت گیت نگار اور گلوکار تھے بلکہ انہوں نے تلنگانہ تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اظہر الدین نے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی روح کے سکون کے لیے دعا کی۔
اینڈی سری کون تھے؟
آندے سری ایک مشہور تیلگو گیت نگار اور شاعر تھے، جو اپنی لوک طرز کی کمپوزیشن کے لیے مشہور تھے۔ ان کا حب الوطنی پر مبنی گانا "جے جے ہِے تلنگانہ" تلنگانہ ریاست کی تحریک کے دوران ایک قومی ترانہ بن گیا، جس سے انہیں بے پناہ عزت ملی۔ ان کا انتقال 10 نومبر 2025 کو 64 سال کی عمر میں ہوا۔