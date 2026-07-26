نندن نیلیکانی کی قیادت میں امتحانی اصلاحات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی ٹاسک فورس دی جائے گی تشکیل، مودی
نیٹ پیپر لیک تنازعہ کے بعد پی ایم نے طلباء کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیےایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرکے بڑا اعلان کیا۔
Published : July 26, 2026 at 10:03 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو طلباء کے مستقبل کو لے کر ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے امتحانی اصلاحات پر ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا جس کی قیادت عالمی شہرت یافتہ ٹیکنالوجی ماہر نندن نیلیکانی کریں گے۔ یہ اعلان حالیہ برسوں میں جنتر منتر پر نیٹ یوجی سمیت مختلف مسابقتی امتحانات میں پیپر لیک اور دیگر بے ضابطگیوں پر احتجاج کے بعد سامنے آیا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے اپنے سابق ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت طلباء کے مستقبل کے تحفظ کے لیے مسلسل مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ طلباء کے مستقبل سے سمجھوتہ کرنے والے جیل میں ہیں۔ ہم پہلے ہی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کر چکے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون لانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں جو سخت قانونی دفعات فراہم کرے گا۔
وزیر اعظم ویڈیو میں مزید کہتے ہیں، "لیکن ہمیں مستقبل پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا امتحانی نظام قابل اعتماد اور شفاف ہونا چاہیے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم نے عالمی شہرت یافتہ ٹیکنالوجی ماہر نندن نیلیکانی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹاسک فورس امتحانی اصلاحات پر توجہ مرکوز کرے گی، اور جلد ہی ممکنہ طور پر اٹھائے گئے اقدامات کی بنیاد پر اپنی رپورٹ کو یقینی بنائے گی۔
اعلیٰ سطحی کمیٹی میں کون شامل ہے؟
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے امتحانات کو مزید بہتر بنانے، ہموار کرنے اور محفوظ بنانے کے لیے، مرکزی حکومت نے ڈومین ماہرین کا ایک کثیر الشعبہ گروپ تشکیل دیا ہے۔ یہ اعلیٰ طاقت والی ٹاسک فورس بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے نظام میں بڑی ساختی اصلاحات کے لیے ایک خاکہ تیار کرے گی۔
اس اہم کمیٹی میں ملک کے سرکردہ شخصیات شامل ہیں، جن میں ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلیکانی، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے سابق ڈائریکٹر تپن ڈیکا، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاما کوٹی، سابق تعلیم سکریٹری انیتا کروال اور لاجسٹک ماہر امرت لال مینا شامل ہیں۔
نندن نیلیکانی کون ہیں؟
ایک ممتاز ہندوستانی کاروباری شخصیت ہیں۔ انہوں نے ملک کی معروف آئی ٹی کمپنی، انفوسس کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ انہوں نے ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) کے پہلے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے آدھار اسکیم کے کامیاب نفاذ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ٹکنالوجی ایڈوائزری گروپ فار یونیک پروجیکٹس کی بھی قیادت کی، جو کہ وزارت خزانہ، حکومت ہند کی ایک کلیدی ٹیکنالوجی کمیٹی ہے۔