نیشنل ہیرالڈ کیس میں راحت کے بعد کانگریس نے مودی اور شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کردیا
کانگریس لیڈر سنگھوی نے کہاکہ عدالت کے فیصلہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل ہیرالڈ کیس سیاسی انتقام اور ہراساں کرنے کےلئے کیا گیا تھا۔
Published : December 17, 2025 at 1:56 PM IST
نئی دہلی: نیشنل ہیرالڈ کیس میں دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی منی لانڈرنگ چارج شیٹ پر سماعت سے انکار کے بعد کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا ہے۔
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بدھ کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مودی اور شاہ کے چہرے پر طمانچہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس قیادت کو سیاسی انتقام کے تحت ہراساں کیا گیا۔ کھڑگے نے کہا کہ “ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، سڑکوں پر اس ناانصافی کے خلاف لڑتے رہیں گے۔”
دہلی کی خصوصی عدالت کے جج وشال گوگنے نے منگل کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ای ڈی کی کارروائی ایک نجی شکایت پر مبنی ہے، نہ کہ کسی بنیادی جرم کی ایف آئی آر پر، اس لیے اس معاملہ میں چارج شیٹ پر سماعت قانونی طور پر ممکن نہیں۔ اس فیصلے سے سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دیگر ملزمان کو بڑی راحت ملی ہے۔
کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ پارٹی ملک بھر میں ایجنسیوں کے مبینہ غلط استعمال کے خلاف احتجاج کرے گی۔ کانگریس رہنما ابھیشیک سنگھوی نے اس کیس کو “سیاسی انتقام اور ہراسانی” قرار دیا۔
ای ڈی نے الزام لگایا تھا کہ کانگریس قیادت نے نیشنل ہیرالڈ سے منسلک ادارے اے جے ایل کی تقریباً 2000 کروڑ روپے کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کیا، تاہم عدالت نے قانونی بنیاد پر کارروائی روک دی۔