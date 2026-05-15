'مہنگائی مین مودی کی وصولی شروع۔۔۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر کانگریس کی تنقید
مختلف اپوزیشن جماعتوں نے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ یہاں پڑھیں کس نے کیا کہا۔۔۔
Published : May 15, 2026 at 11:13 AM IST
نئی دہلی: آج ملک بھر میں پٹرول، ڈیزل اور سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تیل کمپنیوں نے جمعہ کی صبح پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً تین روپے کا اضافہ کیا تو وہیں سی این جی فی کلو دو روپے مہنگی ہوگئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
مہنگائی کے بڑھتے بوجھ پر کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں نے مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ ملک بھر میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے کا اضافہ کرکے مرکزی حکومت نے مؤثر طریقے سے عوام پر 'ہنٹر چلایا ہے' (چابک چلایا ہے)ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات کے اختتام سے جوڑتے ہوئے، کانگریس نے تنقید کی کہ پی ایم مودی کی 'وصولی' (بھتہ خوری) انتخابات ختم ہونے کے بعد شروع ہو گئی ہے۔
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू
کانگریس نے زور دے کر کہا، "مہنگائی مین مودی نے آج ایک بار پھر عوام پر چابک چلایا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران، سی این جی کی قیمتوں میں بھی دو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انتخابات ختم ہو گئے ہیں۔ مودی کی وصولی شروع ہو گئی ہے۔"
First they loot your vote, then they kick you where it hurts. Pathetically predictable. Diesel and petrol prices hiked.— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) May 15, 2026
Will Bengal Govt reduce VAT on petrol & diesel now that there’s a Delhi-controlled government which doesn’t have to worry about funds being blocked by Centre?
ترنمول کانگریس کے رہنما اور ایم پی ڈیرک اوبرائن نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی: "پہلے وہ آپ کے ووٹ کو لوٹتے ہیں، پھر جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہو وہاں آپ کو لات مارتے ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہے۔ ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کیا بنگال کی حکومت اب پٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کم کرے گی- اب جب کہ دہلی کی حکومت ہے جسے مرکز کے ذریعہ فنڈز روکے جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے جمعہ کو سوشل میڈیا پر ایک سیاسی کارٹون شیئر کیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی کفایت شعاری کی اپیل کے درمیان ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
کارٹون میں سماج وادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو کو اپنی پارٹی کے نشان سائیکل پر سوار دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک بڑے بل بورڈ کے پاس سے گزر رہے ہیں جس پر وزیر اعظم کا پیغام ہے، "پٹرول پر کم خرچ کریں: پی ایم۔"
ایکس پر تصویر کا شیئر کرتے ہوئے، یادو نے پوسٹ کا عنوان دیا: "آگے بڑھنا ہے تو سائیکل ہی وکلپ ہے" (میں شروع سے کہہ رہا ہوں: سائیکل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے!)
Rupee, Diesel and Petrol .. which will cross the century first? pic.twitter.com/Bsld0pZgtd— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 15, 2026
پی ایم مودی کو نشانہ بنانے میں پرینکا چترویدی بھی شامل ہوئیں۔ انھوں نے ایکس پر ایک پوسٹ کیا: "روپیہ، ڈیزل، اور پٹرول۔۔۔کون پہلے صدی کا سنچری پار کرے گا؟"
یہ بات قابل غور ہے کہ یہ اضافہ ایندھن کے تحفظ کی اپیلوں کے درمیان ہوا ہے، کیونکہ دنیا کو مغربی ایشیا میں تنازعات کی وجہ سے توانائی کے بحران کا سامنا ہے، جس نے اہم سمندری تجارتی راستوں خصوصاً آبنائے ہرمز کو متاثر کیا ہے۔
(ایجنسیوں کے مشمولات کے ساتھ)
