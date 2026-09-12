مودی نے متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، ویتنام اور ایتھوپیا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی
اٹھارویں برکس چوٹی کانفرنس آج سہ پہر نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہوئی۔
Published : September 12, 2026 at 4:34 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو ملائیشیا، ویتنام، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور ایتھوپیا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کیں، جن میں اہم معدنیات، توانائی اور غذائی تحفظ کے شعبوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اعظم مودی نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان کے ساتھ بات چیت میں مغربی ایشیا کی مجموعی صورتحال اور ہندوستان-یو اے ای اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔
مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ہم نے دفاع، مصنوعی ذہانت (اے آئی)، خلائی، اہم معدنیات، توانائی، خوراک کی حفاظت، اور رابطے کے شعبوں میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں غیر یقینی صورتحال کے اس دور میں، مضبوط ہندوستان-یو اے ای تعلقات استحکام، خوشحالی اور امن کی علامت ہیں۔
VIDEO | Delhi: PM Modi (@narendramodi) holds bilateral meeting with Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Source: Third Party) #BRICSUpdatesOnPTI #BRICS2026 #BRICS #BRICSSummit #BRICSIndia (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
اپنی ملاقات میں مودی اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور بن ابراہیم نے تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سیمی کنڈکٹرز، انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل معیشت، توانائی، اور مالیاتی ٹیکنالوجی (فنٹیک) سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔
ابراہیم نے مودی کو ملیشیا کے صوبہ صباح کے کوٹا کنابالو میں ہندوستانی قونصلیٹ جنرل قائم کرنے کے اپنے ملک کے معاہدے سے آگاہ کیا۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن (آسیان) - ہندوستان تعلقات کو مضبوط بنانے میں ملائیشیا کی مسلسل حمایت کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
وزارت نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان-ملائیشیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ مودی اور ویتنام کے وزیر اعظم لی من ہنگ کے درمیان ملاقات میں دوطرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات مرکزی توجہ تھے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ ملاقات نے دونوں رہنماؤں کو دوطرفہ تعلقات میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا، جسے 'بڑھا ہوا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ' کا درجہ دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے باہمی تشویش کے مختلف علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
VIDEO | Delhi: PM Modi (@narendramodi) holds bilateral meeting with Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, on the sidelines of BRICS Summit 2026. (Source: Third Party) #BRICSUpdatesOnPTI #BRICS2026 #BRICS #BRICSSummit #BRICSIndia https://t.co/JMlydcYHK9— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان اور ویتنام کے درمیان دیرینہ دوستی ہے جو باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم پر مبنی ہے، یہ مشترکہ تہذیبی ورثہ ہے۔ ویتنام ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ ہندوستان کی وسیع تر مصروفیت میں ایک اہم شراکت دار ہے۔
ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی کے ساتھ مودی کی بات چیت میں دفاع اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے اقدامات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اقتصادی تعاون، دفاعی شراکت داری اور صلاحیت سازی سمیت اہم شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔
اس میٹنگ کا مقصد گزشتہ سال دسمبر میں مودی کے ادیس ابابا کے دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانا تھا۔
وزارت نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیرالجہتی فورمز میں قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔
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