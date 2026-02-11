سرکاری تقریبات میں 'وندے ماترم' کے چھ بند گانا لازمی، مودی حکومت کا فرمان
Published : February 11, 2026 at 11:10 AM IST
نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے بدھ کو قومی گیت 'وندے ماترم' سے متعلق بڑا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے وندے ماترم کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کی ہیں، جس کے مطابق تمام سرکاری تقریبات کے دوران وندے ماترم کے چھ بند گانا یا بجانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔
جانکاری کے مطابق تمام سرکاری تقریبات اور اسکولوں میں قومی ترانے (جن گن من) سے پہلے قومی گیت وندے ماترم چلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وندے ماترم کے مکمل چھ بندوں والے ورژن کو کھڑے ہو کر سننا بھی لازمی ہوگا۔
ایسا فیصلہ پہلی بار ہوا ہے کہ وزارت داخلہ نے قومی گیت 'وندے ماترم' گانے/بجانے سے متعلق تفصیلی اور واضح رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ 28 جنوری کو جاری کردہ 10 صفحات کے حکم میں، وزارت نے واضح کیا کہ "وندے ماترم" کا مکمل چھ بند والا ورژن، جو تین منٹ اور 10 سیکنڈ کا ہے، اب اہم سرکاری تقریب اور مواقع پر لازمی طور پر گایا یا گایا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: وندے ماترم کو مسلمانوں پر زبردستی تھوپنا آئین کے منافی: ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ
یہ حکم تمام ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام خطوں، مختلف وزارتوں اور آئینی اداروں کو بھیجا گیا ہے۔ گورنروں کی آمد اور ان کی تقاریر سے پہلے اور بعد میں مقررہ اوقات میں اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہوگا۔ مرکز کی مودی حکومت نے وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ کے موقعے پر یہ فیصلہ لیا ہے۔ اب کسی بھی سرکاری تقریب میں وندے ماترم کے چھ بند گانا لازمی ہوگا۔ اب تک، قومی گیت گانے یا بجانے کے لیے کوئی باقاعدہ ضابطے نہیں تھے، جب کہ قومی ترانے "جن گن من" کے لیے واضح پروٹوکول پہلے سے موجود ہے۔
وزارت کے مطابق، جب "وندے ماترم" اور "جن گن من" دونوں ایک ساتھ پیش کیے جائیں گے، تو پہلے قومی گیت گایا یا بجایا جائے گا۔ اس مدت کے دوران، تمام حاضرین کو توجہ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تاہم، اگر قومی ترانہ کسی نیوز، فلم یا دستاویزی فلم کے حصے کے طور پر چلایا جاتا ہے، تو سامعین کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے کارکردگی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ سرکاری حکمنامہ میں پروگراموں کو تین زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے:
ایسے مواقع جن میں گانا لازمی ہوگا
ان میں شہری سرمایہ کاری کی تقریبات، صدر جمہوریہ کی آمد اور روانگی کے موقعے پر رسمی ریاستی تقریبات، صدر جمہوریہ کے آل انڈیا ریڈیو/دوردرشن خطاب سے فوراً پہلے اور بعد میں گورنر/لیفٹیننٹ گورنر کی آمد اور روانگی کے موقع پر ریاستی سطح کی تقاریب، حکومت ہند کی طرف سے براہ راست پریڈ کے دوران اور دیگر پرچم کشائی کے موقع پر۔ مارچنگ ڈرل کے مطابق بینڈ سے پہلے ایک ڈرم رول ہوگا، جو سات مراحل پر مشتمل ہوگا۔ رول سست رفتار سے شروع ہو گا، اپنی زیادہ سے زیادہ رفتار تک پہنچ جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔
ایسے مواقع جن میں گانا لازمی ہوگا
قومی پرچم لہرانے کی تقریب، ثقافتی تقریبات یا پریڈ کے علاوہ دیگر تقریبات میں قومی ترانے کو بڑے پیمانے پر گانا لازمی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ایک تربیت یافتہ کوئر (گانے والوں کی ٹیم) کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور ایک مناسب ساؤنڈ ایمپلیفیکیشن سسٹم کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگر ضرورت ہو تو مطبوعہ گانا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
متبادل کارکردگی کے مواقع
اسکول کے دن کا آغاز گروپ گانے سے کر سکتے ہیں۔ طلباء میں قومی علامتوں کا احترام پیدا کرنے کے لیے اسکول انتظامیہ کو مناسب انتظامات کرنے چاہئیں۔ مزید برآں، غیر رسمی لیکن اہم تقریبات میں گروپ گانے کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔
وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ قومی گیت مادر وطن کے احترام اور شائستگی کے ساتھ گایا جائے۔ جہاں تک قابل احترام پیشکش ہو، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب 'وندے ماترم' کی 150ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اس پر اقلیتی طبقے کے متعدد لوگوں کو اپنے عقیدے اور گانے کے پس منظر کی وجہ سے سخت اعتراض ہے۔
