مودی حکومت گھبراہٹ کا شکار، معیشت پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات ناکافی: کانگریس
جے رام رمیش کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے بڑے کارپوریٹ ادارے سرمایہ کاری سے گریز کر رہے ہیں۔
Published : June 4, 2026 at 2:37 PM IST
نئی دہلی : کانگریس نے موجودہ معاشی صورتحال پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت ’’گھبراہٹ کا شکار‘‘ ہے اور اپنی ہی پالیسیوں کے دباؤ میں آ چکی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ ملک میں نجی سرمایہ کاری کی مسلسل کمی معیشت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، جسے وقتی اقدامات سے حل نہیں کیا جا سکتا۔
کانگریس کے سینئر رہنما اور پارٹی کے شعبۂ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر جاری بیان میں کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے انکم ٹیکس قانون میں ترمیم پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاروں (ایف پی آئیز) کی جانب سے بھارتی سرکاری سکیورٹیز میں کی گئی سرمایہ کاری پر عائد 12.5 فیصد طویل مدتی کیپیٹل گین ٹیکس مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔
The Modi Govt is clearly in panic mode and is under siege from within its ecosystem on the current economic situation.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 4, 2026
According to a news flash by a TV channel that is plugged into the ruling establishment, the Modi Govt is planning to issue an ordinance amending the Income Tax…
جے رام رمیش نے نشاندہی کی کہ یہ ٹیکس شرح جولائی 2024 کے مرکزی بجٹ میں مقرر کی گئی تھی، لیکن اب حکومت معاشی دباؤ کے باعث اسے واپس لینے پر مجبور نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں بلکہ ملک کے اندر نجی کارپوریٹ سرمایہ کاری کی کمزور صورتحال ہے۔ ان کے مطابق وہ کمپنیاں اور سرمایہ کار جو بھارت میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، یا تو اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں یا پھر ملک کے اندر نئی سرمایہ کاری مؤخر کر رہے ہیں۔
جے رام رمیش نے کہا کہ کارپوریٹ کمپنیوں کے منافع ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) کے تناسب سے نجی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرڈیننس جیسے عارضی اقدامات وقتی سرخیاں تو بنا سکتے ہیں، مگر وہ معیشت کے بنیادی مسائل کا حل نہیں ہیں۔ کانگریس رہنما کے مطابق حقیقی اجرتوں میں جمود، آمدنی اور دولت کی بڑھتی ہوئی غیر مساوات، مختلف شعبوں میں معاشی طاقت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز اور تفتیشی ایجنسیوں کے مبینہ غلط استعمال سے پیدا ہونے والا خوف سرمایہ کاری کے ماحول کو متاثر کر رہا ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ چین سے درآمدات میں مسلسل اضافہ بھی ملکی صنعتوں اور سرمایہ کاری کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ جے رام رمیش نے حکومت پر زور دیا کہ وہ معیشت کی بنیادی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اور طویل مدتی اقدامات کرے، نہ کہ وقتی فیصلوں پر انحصار کرے۔