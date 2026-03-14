'مودی حکومت ایک بار پھر بے نقاب': کارکن سونم وانگچک کی نظر بندی کی منسوخی کے بعد کیجریوال کا طنز
27 فروری کو کیجریوال سمیت 22 دیگر کو دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں بری کر دیا تھا۔
Published : March 14, 2026 at 3:39 PM IST
حیدرآباد: دہلی کے سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال نے ہفتہ کے روز کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیرقیادت حکومت ایک بار پھر "بے نقاب" ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی قومی سلامتی ایکٹ کے تحت نظربندی کو فوری اثر سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، عام آدمی پارٹی کے سربراہ کیجریوال نے "بغیر ثبوت کے" وانگچک کی حراست پر تنقید کی اور کہا کہ اس "اس آمریت کا پردہ فاش کیا جانا چاہیے۔"
The Modi government stands exposed once again.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 14, 2026
A scientist and climate activist who had dedicated his life to the nation was arrested without any evidence.
The months he spent in jail were not only a personal loss for him but also a loss to the country. This sheer dictatorship… https://t.co/8nVAhgrkXx
انہوں نے کہا کہ "مودی حکومت ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہے۔ ایک سائنس دان اور ماحولیاتی کارکن جس نے اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کر دی تھی، بغیر کسی ثبوت کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے جیل میں جتنے مہینے گزارے وہ نہ صرف اس کے لیے ذاتی نقصان تھے بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان ہے۔ اس آمریت کا پردہ فاش کیا جانا چاہیے۔"
27 فروری کو کیجریوال سمیت 22 دیگر کو دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے دہلی شراب گھوٹالہ کیس کے سلسلے میں بری کر دیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا تھا کہ ایکسائز کیس "جھوٹا اور من گھڑت" تھا۔ انھوں نے چیلنج کیا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت کے خلاف عوامی غصے کو جانچنے کے لیے مرکز دہلی اسمبلی انتخابات کرائے۔
وانگچک کو 26 ستمبر 2025 کو این ایس اے کی دفعات کے تحت ضلع مجسٹریٹ، لیہہ کی طرف سے "عوامی نظم و نسق کو برقرار رکھنے" کے لیے جاری کردہ حکم کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا تھا۔
مرکزی وزارت داخلہ نے ہفتہ کو اپنے بیان میں کہا کہ وانگچک پہلے ہی این ایس اے کے تحت نظربندی کی تقریباً نصف مدت سے گزر چکے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ حکومت خطے کے لوگوں کی امنگوں اور خدشات کو دور کرنے کے مقصد سے لداخ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز اور کمیونٹی لیڈروں کے ساتھ "فعال طور پر مشغول" رہی ہے۔
