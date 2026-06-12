حکومت نے بڑا حکم جاری کر دیا، آپ 90 دن تک پٹرول اور ڈیزل نہیں خرید سکیں گے۔ اس کی وجہ معلوم کریں
مودی حکومت نے یہ پابندی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی وجہ سے 90 دنوں کے لیے لگائی ہے۔
Published : June 12, 2026 at 9:22 AM IST
نئی دہلی: مرکز کی مودی حکومت نے آج جمعہ کو پٹرول اور ڈیزل کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ امریکا اور ایران کے درمیان جنگ کے باعث مرکزی حکومت نے ملک میں پٹرول پمپس سے بڑی مقدار میں صنعتی پٹرول اور ڈیزل کی خریداری پر پابندی عائد کردی ہے۔ حکومتی حکم نامے کے مطابق صنعتی، تجارتی اور ادارہ جاتی صارفین کو پٹرول پمپس سے پٹرول اور ڈیزل خریدنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے بجائے بلک سیلز پوائنٹس سے اپنی سپلائی خریدنے کو کہا گیا ہے۔
یہ پابندی 90 دن تک نافذ رہے گی۔ یہ پابندیاں کچھ علاقوں میں خاص طور پر ڈیزل کی مانگ میں نمایاں اضافے کے بعد لگائی گئی ہیں، کیونکہ قیمتوں میں فرق نے بڑی تعداد میں صارفین کو پٹرول پمپوں سے ایندھن خریدنے پر اکسایا ہے۔ دہلی میں پٹرول پمپس پر ڈیزل کی قیمت فی لیٹر ₹95.20 ہے، جبکہ بلک قیمت 134.50 فی لیٹر ہے۔
یہ پابندی 90 دن تک نافذ رہے گی۔ یہ پابندیاں کچھ علاقوں میں خاص طور پر ڈیزل کی مانگ میں نمایاں اضافے کے بعد لگائی گئی ہیں، کیونکہ قیمتوں میں فرق نے بڑی تعداد میں صارفین کو پٹرول پمپوں سے ایندھن خریدنے پر اکسایا ہے۔ دہلی میں پٹرول پمپس پر ڈیزل کی قیمت فی لیٹر ₹95.20 ہے، جبکہ بلک قیمت 134.50 فی لیٹر ہے۔