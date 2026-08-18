کھڑگے کا مودی حکومت پر سوشل میڈیا سنسرشپ کا الزام، پانچ ماہ میں 1.95 لاکھ بلاکنگ آرڈرز کا دعویٰ
کھڑگے کے مطابق پانچ ماہ کے دوران 1.95 لاکھ بلاکنگ آرڈرز جاری کیے گئے، یعنی اوسطاً تقریباً ہر 68 سیکنڈ میں ایک حکم جاری ہوا۔
Published : August 18, 2026 at 8:32 PM IST
نئی دہلی : کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مرکزی حکومت پر ملک میں آزادی اظہار اور اختلاف رائے کے جمہوری حق کو دبانے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ سے جولائی 2026 کے درمیان حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کمپنیوں کو تقریباً 1.95 لاکھ مواد بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔
کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک انفوگرافک شیئر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مودی حکومت کا یہ اقدام شہریوں کے بولنے، سوال اٹھانے اور اختلاف کرنے کے جمہوری حق کے خلاف ایک سنگین حملہ ہے۔ ان کے مطابق یہ احکامات ایسے وقت میں بڑی تعداد میں جاری کیے گئے جب طلبہ اور نوجوان امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں اور اپنے مستقبل سے متعلق مسائل پر احتجاج کررہے تھے۔
کھڑگے کے مطابق پانچ ماہ کے دوران 1.95 لاکھ بلاکنگ آرڈرز جاری کیے گئے، یعنی اوسطاً تقریباً ہر 68 سیکنڈ میں ایک حکم جاری ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان احکامات کی بڑی تعداد طلبہ اور نوجوانوں سے متعلق آن لائن مواد کے خلاف تھی، جو حکام سے امتحانات اور دیگر مسائل پر جواب طلب کررہے تھے۔ تاہم یہ اعداد و شمار اور ان کی تشریح کانگریس صدر کی جانب سے پیش کیے گئے دعوے ہیں، حکومت کی جانب سے اس مخصوص سیاسی تشریح کو تسلیم کیے جانے کا ذکر دستیاب رپورٹ میں نہیں ہے۔
کھڑگے نے الزام عائد کیا کہ جس دوران سڑکوں پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو پولیس کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، اسی دوران ان مظاہروں کی حمایت میں سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی پوسٹس، ویڈیوز اور ریلز بھی ہٹائی جارہی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں، مواد تخلیق کرنے والوں اور عام شہریوں کو بھی مواد ہٹانے کے احکامات، ایف آئی آر کی دھمکیوں اور دیگر دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
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کانگریس صدر نے آن لائن ہراسانی کا بھی الزام عائد کیا اور کہا کہ خواتین کو نشانہ بنانے، ان کی ذاتی معلومات عام کرنے اور انہیں دھمکیاں دینے والے بعض حکومت نواز سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی نہیں کی جارہی۔ کھڑگے نے مزید الزام لگایا کہ حکومت نے آن لائن مواد ہٹانے کا وقت کم کرکے تین گھنٹے کردیا ہے اور سنسرشپ کا نظام اس حد تک خودکار کردیا گیا ہے کہ بعض معاملات میں مواد ہٹانے سے قبل انسانی سطح پر مناسب جائزہ بھی نہیں لیا جاتا۔ کانگریس صدر نے اس صورتحال کو آزادی اظہار اور اختلاف رائے کے حق کے لیے تشویش ناک قرار دیا۔