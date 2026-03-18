مودی حکومت بے روزگاری بڑھانے میں ماہر، مالی مجبوری سے نوجوان اسکول چھوڑ رہے ہیں، کانگریس
کانگریس لیڈر کے مطابق مالی مجبوری نوجوانوں کو اسکول چھوڑنے پر مجبور کررہی ہے۔
Published : March 18, 2026 at 8:59 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بدھ کو کہا کہ مودی حکومت کے پاس بے روزگاری کے بڑے بحران کا کوئی حل نہیں ہے۔ عظیم پریم جی یونیورسٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ مودی حکومت بے روزگاری کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
رمیش نے ایکں پر پوسٹ کیا، "مودی حکومت بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ماسٹر مائنڈ کر رہی ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں جب وزیر اعظم اپنی انتخابی تقریروں میں نوجوانوں کی ریل بنانے کو اپنی حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں تعلیم یافتہ، ڈگری ہولڈ نوجوانوں میں بے روزگاری کے اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں۔ اس لیے اس میں روزگار کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، رمیش نے کہا، "20 سے 29 سال کی عمر کے 63 ملین گریجویٹس میں سے تقریباً 11 ملین بے روزگار ہیں۔ صرف 7 فیصد گریجویٹس ہی بے روزگار ہونے کے ایک سال کے اندر مستقل، تنخواہ والی نوکری حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ 2024۔"
انہوں نے کہا، "جبکہ 2017 میں 58 فیصد نوجوانوں نے گھریلو آمدنی میں حصہ ڈالنے کے لیے تعلیم چھوڑ دی تھی، لیکن 2023 میں یہ تعداد بڑھ کر 72 فیصد ہو گئی۔ ایسی بہت سی رپورٹیں مسلسل منظر عام پر آ رہی ہیں۔"
رمیش نے طنزیہ انداز میں کہا، "اس حکومت میں، جو ملک کے لوگوں کو لائن میں کھڑا کرنے میں ماہر ہے، نوجوان نوکریوں کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔" وزیر اعظم کے پاس اس بحران کا کوئی حل نہیں ہے سوائے توجہ ہٹانے کے لیے ہر چند دن ایک نیا ایجنڈا سامنے لانے کے۔