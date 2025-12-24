مودی حکومت نے خراب پالیسیوں سے چھوٹے تاجروں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے، راہول گاندھی
راہول گاندھی نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ جس کمیونٹی نے ملک کی معیشت میں تاریخی حصہ ڈالا ہے وہ آج مایوسی کا شکار ہے۔
Published : December 24, 2025 at 5:12 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے مرکز کی نریندر مودی حکومت پر کاروباری دنیا میں اجارہ داریوں کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے بدھ کو کہا کہ حکومت نے اپنی خراب پالیسیوں سے چھوٹے تاجروں کو بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ویشیا برادری مایوس ہے اور وہ اس برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے بدھ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویشیا برادری کے نمائندوں کے ساتھ اپنی ملاقات کا ایک ویڈیو شیئر کیا۔
راہول گاندھی نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ جس کمیونٹی نے ملک کی معیشت میں تاریخی حصہ ڈالا ہے وہ آج مایوسی کا شکار ہے۔ یہ ایک انتباہی گھنٹی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اجارہ داریوں کو آزادانہ طور پر لگام دی ہے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کو بیوروکریسی جیسی بری پالیسیوں اور جی ایس ٹی کی خامیوں سے جکڑ دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ صرف پالیسی کی غلطی نہیں ہے بلکہ پیداوار، روزگار اور ہندوستان کے مستقبل پر براہ راست حملہ ہے۔ لڑائی بی جے پی حکومت کی اس جاگیردارانہ ذہنیت کے خلاف ہے۔ اور اس لڑائی میں، میں ویشیا برادری کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو ملک کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
اس ویڈیو کے مطابق ویشیا برادری کے نمائندوں نے راہول گاندھی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ یہ تاجر متنوع صنعتوں جیسے جوتوں کی تیاری، زرعی مصنوعات، بجلی، کاغذ اور اسٹیشنری، سفر، پتھر کی کٹائی، کیمیکلز اور ہارڈ ویئر سے وابستہ ہیں۔