منریگا کو لے کر حملہ آور ہوگی کانگریس، انتخابات پر بھی کیا تبادلہ خیال، سی ڈبلیو سی میں متعدد امور پر غور وخوض

منریگا کو لے کر حملہ آور ہوگی کانگریس، انتخابات پر بھی کیا تبادلہ خیال، سی ڈبلیو سی میں متعدد امور پر غور وخوض
کانگریس ورکنگ کمیٹی کی اس میٹنگ میں اگلے سال ہونے والے انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : December 27, 2025 at 4:16 PM IST
نئی دہلی: کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ہفتہ کو میٹنگ ہوئی۔ جس میں پارٹی کے تمام سینئر رہنما اور کارکنان نے شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت کے خلاف پارٹی کے ایکشن پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نئے قانون وی بی 'جی رام جی' کے خلاف بھی ایک حکمت عملی تیار کی گئی جس نے منریگا کی جگہ لے لی ہے۔ کانگریس اس نئے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔
اس میٹنگ میں یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور وائناڈ کی ایم پی پرینکا گاندھی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں کرناٹک، تلنگانہ اور ہماچل پردیش کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ پردیش کانگریس کمیٹیوں (پی سی سی) کے صدور بھی موجود تھے۔
کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اپنے ابتدائی کلمات میں کھرگے نے کہا کہ حالیہ مانسون اجلاس کے دوران مودی حکومت نے منریگا کو ختم کردیا جس سے لاکھوں غریب اور کمزور لوگ بے سہارا ہوگئے۔ مودی حکومت نے نہ صرف غریبوں کے پیٹ میں لات ماری ہے بلکہ ان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے۔ منریگا کو ختم کرنا بابائے قوم مہاتما گاندھی کی توہین ہے۔ جیسا کہ سونیا گاندھی نے حال ہی میں لکھا: "منریگا نے سروودیا (سب کی بھلائی) کے مہاتما کے وژن کو پورا کیا اور کام کرنے کے آئینی حق کی ضمانت دی ہے۔ اس کی موت ہماری اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے جو کہ آنے والے برسوں تک ہندوستان کے لاکھوں محنت کش لوگوں کے لیے مالی اور انسانی نتائج کا باعث بنے گی۔ اب، پہلے سے کہیں زیادہ، یہ ضروری ہے کہ ہم سب کے حقوق کی حفاظت کریں"۔
आज CWC की बैठक में मेरे वक्तव्य के अंश —— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 27, 2025
• आज ऐसे मौके पर विचार और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है।
• हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने MGNREGA को समाप्त कर… pic.twitter.com/CwcVQM4B3I
منریگا کو ختم کرنے کے خلاف ملک گیر تحریک کا مطالبہ کرتے ہوئے، کھرگے نے کانگریس کی زیرقیادت ماضی کے احتجاج کو یاد کیا جس نے بی جے پی کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ منریگا پر ایک ٹھوس منصوبہ تیار کریں اور ملک گیر عوامی تحریک بنائیں۔ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ اس مشکل وقت میں ملک بھر کے کمزور لوگ کانگریس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
غور طلب ہے کہ بہار انتخابات میں شکست کے بعد سی ڈبلیو سی کی یہ پہلی میٹنگ ہے۔ یہ میٹنگ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ آسام، کیرالہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو، اور پڈوچیری میں 2026 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ہے، جہاں اس کی حکمت عملی پر بات چیت کی توقع ہے۔
ایسی صورت حال میں اپوزیشن پارٹی مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ 2005 کو منسوخ کرنے کے لیے حکومت کے خلاف تحریک کے لیے اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دے گی۔ یو پی اے دور کی منریگا کو تبدیل کرنے کے لیے 'وکاسیل بھارت-روزگار اور روزی رورل مشن (دیہی)' بل، پارلیمنٹ کے حال ہی میں ختم ہونے والے مانسون سیشن 2025 میں منظور کیا گیا تھا اور صدر دروپدی مرمو نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔
کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے منریگا کی جگہ نئے قانون پر سخت اعتراض کیا ہے اور اسے مہاتما گاندھی کی توہین قرار دیا ہے کیونکہ ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ نیا قانون قانونی طور پر ہر دیہی گھرانے کو مالی سال میں 125 دن کی اجرت کی ملازمت کی ضمانت دیتا ہے جس کا بڑا رکن غیر ہنر مند کام کرنے کو تیار ہے۔ تاہم، مرکزی اسکیم کے بجائے، نیا قانون مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اسکیم کی فنڈنگ کو 60:40 کے تناسب میں بانٹنے کا بندوبست کرتا ہے۔ ریاستوں کو وی بی جی رام جی ایکٹ کے نفاذ کے چھ ماہ کے اندر نئے قانون کی دفعات کے اندر ایک اسکیم تیار کرنا ہوگی۔
आज CWC की बैठक में मेरे वक्तव्य के अंश —— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 27, 2025
• आज ऐसे मौके पर विचार और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है।
• हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने MGNREGA को समाप्त कर… pic.twitter.com/CwcVQM4B3I
وزیر اعظم کے دفتر نے کابینہ سے مشورہ کیے بغیر منریگا کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا: راہول
کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ منریگا کو ختم کرنے کا فیصلہ کابینہ اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے مشورہ کیے بغیر براہ راست وزیر اعظم کے دفتر نے لیا تھا۔ گاندھی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی میٹنگ کے بعد کہا منریگا صرف ایک اسکیم نہیں تھی، بلکہ حقوق پر مبنی ایک تصور تھا۔ اسکیم کو ختم کرنا اس تصور پر حملہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کا یہ اقدام ملک کے وفاقی ڈھانچے اور طاقت اور مالیات کی مرکزیت پر حملہ ہے۔
راہول گاندھی نے کہا یہ فیصلہ وزیر (شیوراج) اور کابینہ سے مشورہ کیے بغیر اور براہ راست وزیر اعظم کے دفتر سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ایک ایک آدمی کا شو چل رہا ہے مودی جو چاہے کرتے ہیں۔