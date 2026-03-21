مودی حکومت کے پاس نہ تو سمت ہے اور نہ ہی حکمت عملی، راہل گاندھی
راہل گاندھی نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی پلیٹ میں کیا بچا ہے۔
Published : March 21, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 9:03 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہفتہ کو مودی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ملک کو درپیش موجودہ معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ضروری سمت اور حکمت عملی کا فقدان ہے۔ گاندھی نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ حکومت اگلے ماہ مغربی بنگال، تمل ناڈو، آسام، کیرالہ اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں انتخابات کے بعد پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف گاندھی نے کہا کہ امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ کا کمزور ہونا اور صنعتی ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ لامحالہ مہنگائی کا باعث بنے گا جس کا اثر ہر ہندوستانی پر پڑے گا۔انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگرچہ حکومت کھوکھلے بیانات دے رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ سب کچھ معمول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزمرہ کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہر گھر کو متاثر کرے گی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے کہا، "ڈالر کے مقابلے روپیہ کا کمزور ہونا، 100 کے قریب پہنچنا، اور صنعتی ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافہ- یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ آنے والی افراط زر کی واضح علامات ہیں۔" انہوں نے کہا حکومت اسے ایک عام صورت حال کہہ سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیداوار اور ٹرانسپورٹ زیادہ مہنگی ہو جائے گی، اور ایس ایم ایز سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔
روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی اور ایف آئی آئی فنڈز اور بھی تیزی سے نکلیں گے، جس سے اسٹاک مارکیٹ پر دباؤ پڑے گا۔ گاندھی نے کہا کہ اس کا ہر خاندان کی جیب پر براہ راست اور گہرا اثر ضرور پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا اور یہ صرف وقت کی بات ہے۔ انتخابات کے بعد، پیٹرول، ڈیزل، اور ایل پی جی کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت کے پاس نہ کوئی سمت ہے اور نہ ہی حکمت عملی۔ یہ صرف بیان بازی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی پلیٹ میں کیا بچا ہے۔ کانگریس پارٹی مغربی ایشیا میں جاری تنازعات سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کوششوں پر تنقید کرتی رہی ہے۔