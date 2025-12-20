مودی حکومت نے منریگا کو بلڈوز کیا، نئے کالے قانون کے خلاف لڑنے کا عہد کیا، سونیا
سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت نے حال ہی میں منریگا کو بلڈوز کر دیا۔
Published : December 20, 2025 at 6:58 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی نے ہفتہ کو پارلیمنٹ میں "ترقی یافتہ ہندوستان اور دیہی ترقی بل" کی منظوری کے بعد الزام لگایا کہ مودی حکومت نے منریگا کو بلڈوز کیا ہے اور لاکھوں کسانوں، مزدوروں اور بے زمین دیہی غریبوں کے مفادات پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی اس نئے کالے قانون کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔
کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، "مجھے آج بھی یاد ہے 20 سال پہلے جب ڈاکٹر من موہن سنگھ وزیر اعظم تھے، منریگا قانون پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا جس سے لاکھوں دیہی خاندانوں کو فائدہ پہنچا۔ یہ معاش کا ذریعہ بن گیا، خاص طور پر محروموں، استحصال زدہ، غریبوں اور انتہائی غریبوں کے لیے"۔
انہوں نے کہا کہ روزگار کے لیے اپنے وطن، گاؤں، گھر اور خاندان سے ہجرت روک دی گئی۔ ملازمت کے قانونی حقوق دیے گئے، اور گاؤں کی پنچایتوں کو بااختیار بنایا گیا۔ منریگا کے ذریعے مہاتما گاندھی کے گرام سوراج کے خواب کے ہندوستان کی طرف ایک ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 11 سالوں میں مودی حکومت نے دیہی علاقوں میں بے روزگاروں، غریبوں اور محروموں کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے منریگا کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، حالانکہ یہ COVID-19 وبائی امراض کے دوران غریبوں کے لیے لائف لائن ثابت ہوئی تھی۔
سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت نے حال ہی میں منریگا کو بلڈوز کر دیا۔ نہ صرف مہاتما گاندھی کا نام ہٹا دیا گیا بلکہ منریگا کے ڈھانچے کو بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی مشاورت کے، اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر ہی من مانی طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب زمینی حقائق سے کوسوں دور دہلی میں بیٹھی حکومت فیصلہ کرے گی کہ کس کو روزگار ملے گا، کتنا، کہاں اور کس قسم کا روزگار ملے گا۔
سونیا گاندھی نے کہا کہ کانگریس نے منریگا کو متعارف کرانے اور اس کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ کبھی بھی پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ قومی اور عوامی مفاد سے متعلق سکیم تھی۔ اس قانون کو کمزور کرکے مودی حکومت نے لاکھوں کسانوں، مزدوروں اور بے زمین دیہی غریبوں کے مفادات پر حملہ کیا ہے۔
سونیا گاندھی نے کہا کہ ہم سب اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیس سال پہلے، میں نے اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کے لیے روزگار کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ آج بھی میں اس کالے قانون کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم ہوں۔ انہوں نے کہا، "میرے جیسے تمام کانگریس لیڈر اور لاکھوں کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔"