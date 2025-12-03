مودی حکومت مخالف مزدور، لیبر کوڈز ملازمتوں کی سلامتی کو خطرہ، کھرگے
حزب اختلاف کی جماعتوں نے آج پارلیمنٹ میں مودی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نئے نافذ کردہ لیبر کوڈ پر سخت اعتراض کیا۔
Published : December 3, 2025 at 3:36 PM IST
نئی دہلی: کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بدھ کے روز مودی حکومت پر مزدور مخالف اور سرمایہ دارانہ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں لاگو کیے گئے چار لیبر ضابطوں نے مزدوروں کی ملازمت کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
کھرگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی اور کئی دیگر اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے بدھ کو پارلیمنٹ کے احاطے میں لیبر کوڈ کے خلاف احتجاج کیا۔ کھرگے نے بعد میں ایکس پر پوسٹ کیا مودی حکومت مزدور مخالف، ملازم مخالف اور سرمایہ دارانہ حامی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے آج پارلیمنٹ میں مودی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نئے نافذ کردہ لیبر کوڈ پر سخت اعتراض کیا۔ نئے کوڈز کے ساتھ کچھ سنگین خدشات ہیں۔
کھرگے نے دعویٰ کیا کہ چھنٹی کی حد کو 100 سے بڑھا کر 300 مزدوروں تک کر دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں 80 فیصد سے زیادہ فیکٹریاں اب حکومتی منظوری کے بغیر مزدوروں کو فارغ کر سکتی ہیں، جس سے ملازمت کی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے۔
کھرگے نے کہا کہ مقررہ مدت ملازمت میں توسیع سے بہت سی مستقل ملازمتیں ختم ہو جائیں گی اور کمپنیاں اب طویل مدتی فوائد کو چھوڑ کر قلیل مدتی معاہدوں پر کارکنوں کی خدمات حاصل کر سکتی ہیں۔انہوں نے کہا، "کوڈ کاغذ پر آٹھ گھنٹے کام کے اوقات کو لازمی قرار دیتا ہے، لیکن 12 گھنٹے کی شفٹوں کو بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس سے تھکاوٹ اور حفاظتی خطرات بڑھ جاتے ہیں۔
کانگریس کے صدر نے کہا، "کوڈ تارکین وطن کے لیے حفاظتی اقدامات کو بڑھانے، نقل مکانی کے الاؤنسز کو ہٹانے، اور 18 ہزار روپئے کی محدود آمدنی کی حد کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتا ہے، جس سے بہت سے تارکین وطن کو تحفظ نہیں ملتا ہے۔ یہ، یقیناً، سماجی تحفظ کے اندراج میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔
21 نومبر کو، مرکز نے 2020 سے زیر التواء چار لیبر کوڈز کو نافذ کیا، جس میں مزدور دوست اقدامات جیسے کہ بروقت کم از کم اجرت اور سب کے لیے عالمی سماجی تحفظ شامل ہیں۔