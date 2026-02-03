"مودی نے ایپسٹین فائل اور اڈانی کی وجہ سے سمجھوتہ کیا،" راہل گاندھی کا سنگین الزام
راہل گاندھی نے پی ایم مودی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھوتہ کر رہے ہیں۔
Published : February 3, 2026 at 3:29 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایوان میں بولنے سے روکا جا رہا ہے اور تاریخ میں پہلی بار کسی اپوزیشن لیڈر کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید دباؤ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے تجارتی معاہدہ قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے ہندوستان کے کسانوں اور زراعت کے شعبے کو کافی نقصان پہنچے گا۔
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ایپسٹین فائل اور امریکہ میں اڈانی کے خلاف چل رہے کیس کی وجہ سے مودی پر دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپسٹین فائل میں بہت سے حقائق سامنے آنا باقی ہیں، اس لیے مودی امریکہ کے مطالبات مان رہے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح سمجھوتہ کر رہے ہیں۔
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " modi ji is rattled. the (us-india) trade deal, which was stalled for the past few months, was signed by narendra modi last night. there is extreme pressure on him. narendra modi ji's image can get damaged. the main thing is… pic.twitter.com/0z6fLFGV0p— ANI (@ANI) February 3, 2026
راہل گاندھی نے کہا، "مودی گھبرائے ہوئے ہیں۔ کل رات نریندر مودی نے (امریکہ-بھارت) تجارتی معاہدے پر دستخط کیے، جو پچھلے کچھ مہینوں سے تعطل کا شکار تھا، وہ شدید دباؤ میں ہیں۔ نریندر مودی کی شبیہ داغدار ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی شبیہ داغدار ہو گئی ہے۔ عوام کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔پہلی بار صدر کی تقریر کے دوران اپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نریندر مودی نے اس تجارتی معاہدے میں آپ کی محنت بیچ دی ہے کیونکہ ان کی شبیہ داغدار ہو گئی ہے۔ انھوں نے ملک کو بیچ دیا ہے۔ نریندر مودی خوفزدہ ہیں کیونکہ ان کی شبیہ بنانے والے ہی اب اسے خراب کر رہے ہیں۔ اڈانی کو امریکہ میں ایک کیس کا سامنا ہے، جو دراصل خود مودی کے خلاف مقدمہ ہے۔ ایپسٹین فائلوں میں اور بھی بہت کچھ ہے جو امریکہ نے ابھی تک جاری نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی دباؤ ہے۔ یہ دو بڑے پریشر پوائنٹس ہیں۔ ملک کو یہ سمجھنا چاہیے۔"
लगभग ठीक एक साल पहले, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिए व्हाइट हाउस पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने अपनी मशहूर झप्पी कूटनीति का पूरा प्रदर्शन किया।भारत-अमेरिका संबंध इससे पहले कभी इतने उज्ज्वल नहीं लगे थे।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 3, 2026
इसके तुरंत बाद एक ट्रेड डील के…
اس سے قبل کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ حکومت کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہئے اور معاہدوں کے مکمل مسودوں کو دونوں ایوانوں میں پیش کرنا چاہئے اور ان پر وسیع بحث ہونی چاہئے۔ رمیش نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ایک سال پہلے، وزیر اعظم مودی نے صدر ٹرمپ کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دینے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ وہاں، انہوں نے اپنی مشہور "گلے لگنے والی سفارت کاری" کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
Just like the ceasefire, the announcement of the trade deal was also made by US President Trump. It has been stated that the trade deal is being done 'on Modi's request'.— Congress (@INCIndia) February 3, 2026
• Trump says that India will move to reduce tariff and non tariff barriers against the United States to…
انہوں نے کہا، "تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت اس کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے 10 مئی 2025 کی شام کو پہلی بار آپریشن سندور کو معطل کرنے کا اعلان کرنے کے بعد صورتحال خراب ہونے لگی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گرمجوشی سے میزبانی کی، جس نے پاکستان سے اپنی قربت کا ثبوت دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی کی کھوکھلی جھپیّ سفارتکاری کی پول کھول دی۔"
رمیش نے کہا، "صدر ٹرمپ نے ہندوستانی وقت کے مطابق پیر کی رات دیر گئے تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات سے یہ بالکل واضح ہے کہ وزیر اعظم مودی، جیسا کہ انہوں نے 10 مئی 2025 کو کیا تھا، مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے یقینی طور پر صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ناخوشگوار واقعے سے ہندوستان کی ساکھ کو ٹھیس پہنچی ہے۔"
