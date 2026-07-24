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پیپر لیک پر مودی کابینہ کا بڑا ایکشن: امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف سخت قانون کو منظوری

مودی حکومت قانون میں اہم ترامیم کی تیاری کررہی ہے، جن کے تحت پیپر لیک کے مقدمات کا فیصلہ تین ماہ کے اندرکیا جائے گا۔

پیپر لیک پر مودی کابینہ کا بڑا ایکشن: امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف سخت قانون کو منظوری
پیپر لیک پر مودی کابینہ کا بڑا ایکشن: امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف سخت قانون کو منظوری (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 24, 2026 at 2:53 PM IST

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نئی دہلی : ملک بھر میں نیٹ امتحان کے مبینہ پیپر لیک کے خلاف جاری زبردست طلبا احتجاج کے درمیان مرکزی حکومت نے امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف قانون کو مزید سخت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مودی حکومت پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف ان فیئر مینز) ایکٹ 2024 میں اہم ترامیم کی تیاری کر رہی ہے، جن کے تحت پیپر لیک کے مقدمات کا فیصلہ تین ماہ کے اندر کیا جائے گا، جبکہ قصورواروں کو دس سال تک قید اور دس کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔

اطلاعات کے مطابق جمعہ کو ہونے والے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ان مجوزہ ترامیم کی منظوری دی جا سکتی ہے، جس کے بعد ترمیمی بل پیر کو لوک سبھا میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے قانون کے تحت ملک بھر میں فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی، جو پیپر لیک سے متعلق مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے تین ماہ کے اندر فیصلہ سنائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی گزشتہ روز اپنے ویڈیو پیغام میں پیپر لیک کے مقدمات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کا اعلان کر چکے ہیں۔

TAGGED:

ACTION ON PAPER LEAK
EXAM IRREGULARITIES
پیپر لیک
مودی کابینہ کا بڑا ایکشن
MODI CABINET ACTION ON PAPER LEAK

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