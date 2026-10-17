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مودی اور شاہ جانتے ہیں کہ جس دن وہ اقتدار سے جائیں گے ان کا ظلم ختم ہو جائے گا، راہول گاندھی

گاندھی نےلڑکیوں کے ساتھ اپنی بات چیت کا ویڈیو شیئر کیا،جس میں انہوں نےدہلی پولیس پر احتجاج کےدوران ان کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا۔

مودی اور شاہ جانتے ہیں کہ جس دن وہ اقتدار سے جائیں گے ان کا ظلم ختم ہو جائے گا، راہول گاندھی
مودی اور شاہ جانتے ہیں کہ جس دن وہ اقتدار سے جائیں گے ان کا ظلم ختم ہو جائے گا، راہول گاندھی (FILE PHOT: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2026 at 7:58 PM IST

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نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتہ کو دہلی میں احتجاج کے دوران کچھ طالبات اور خواتین کے ساتھ پولیس کے مبینہ بدسلوکی کو لے کر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ جانتے ہیں کہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد ان کی من مانی کی کہانی ختم ہو جائے گی۔

گاندھی نے ایکس پر کچھ لڑکیوں کے ساتھ اپنی بات چیت کا ایک ویڈیو شیئر کیا، جس میں انہوں نے دہلی پولیس پر احتجاج کے دوران ان کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا۔

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے جنسی ہراسانی، کپڑے کھینچنے اور پرائیویٹ پارٹس پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ خواتین طالبات اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والی خواتین کے خلاف دہلی پولیس کی بربریت شرم سے بالاتر ہے۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مبینہ کارروائی آوازوں کو دبانے کی کوشش کا حصہ ہے اور اس کا مقصد احتجاج کرنے والوں کو اتنا ڈرانا اور ذلیل کرنا ہے کہ وہ دوبارہ سوال اٹھانے کی ہمت نہ کریں۔

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ مودی اور شاہ جانتے ہیں کہ جس دن وہ اقتدار سے محروم ہو جائیں گے، ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ یہ خوف پولیس تک پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کے نوجوانوں اور خواتین پر تشدد ہوتا ہے۔

گاندھی کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، کچھ لڑکیاں ان سے بات کر رہی ہیں اور احتجاج کے دوران پولیس افسران کے مبینہ بدتمیزی کو بیان کرتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے افسران پر بدتمیزی کا الزام لگایا، جس میں ان کے کپڑے کھینچنا اور انہیں نامناسب طریقے سے چھونا بھی شامل ہے۔ ان الزامات پر دہلی پولیس کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔

TAGGED:

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