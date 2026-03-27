مودی کام کر کے دکھاتے ہیں۔۔: امریکی سفارت خانہ نے ٹرمپ کا پیغام کیا
امریکی سفارت خانے نے ‘ایکس’ پر مودی اور ٹرمپ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہاکہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا “شاندار تعلق” مزید مستحکم ہوگا۔
Published : March 27, 2026 at 3:36 PM IST
نئی دہلی: بھارت میں امریکی سفارت خانے نے جمعہ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اور وزیر اعظم نریندر مودی ایسے رہنما ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔
سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ایکس’ پر دونوں رہنماؤں کی تصویر کے ساتھ پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا “شاندار تعلق” آئندہ مزید مستحکم ہوگا۔ ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیاکہ “ہمارا بھارت کے ساتھ شاندار رشتہ آنے والے وقت میں مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم مودی اور میں ایسے لوگ ہیں جو کام مکمل کرتے ہیں، جو اکثر دیکھنے کو نہیں ملتا۔”
Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. - President Donald J. Trump pic.twitter.com/NEJCjGBXps— U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 27, 2026
یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تین روز قبل وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر اہم گفتگو ہوئی تھی، جس میں مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، بالخصوص آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بات کی۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر کہا کہ بھارت خطے میں کشیدگی میں کمی اور جلد امن کی بحالی کی حمایت کرتا ہے، جبکہ عالمی تجارت کے لیے آبنائے ہرمز کا کھلا، محفوظ اور قابلِ رسائی رہنا نہایت ضروری ہے۔
بعد ازاں وزیر اعظم مودی نے ‘ایکس’ پر اپنے بیان میں کہاکہ “صدر ٹرمپ سے گفتگو ہوئی جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر مفید تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کشیدگی میں کمی اور جلد از جلد امن کی بحالی کا حامی ہے۔ آبنائے ہرمز کا محفوظ اور کھلا رہنا پوری دنیا کے لیے ضروری ہے۔”