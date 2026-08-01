مودی اور امت شاہ طلبا سے معافی مانگیں، پولیس کارروائی کی ذمہ داری حکومت قبول کریں: ادھو ٹھاکرے
ادھو ٹھاکرے نے احتجاج کرنے والے طلبا کے لیے حکومت کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر بھی اعتراض کیا۔
Published : August 1, 2026 at 9:05 PM IST
ممبئی: شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے این ای ای ٹی تنازع، طلبا کے احتجاج اور مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ طلبا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرنے کے بجائے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ملک کے طلبا سے معافی مانگنی چاہیے۔
شیو سینا بھون میں پارٹی عہدیداروں کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، اس لیے انہیں اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ انہوں نے این ای ای ٹی کے مبینہ پرچہ لیک معاملے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس تنازع کی وجہ سے ہزاروں طلبا کا مستقبل متاثر ہوا۔
ادھو ٹھاکرے نے کہا، "طلبا کے معافی مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو ملک کے طلبا سے معافی مانگنی چاہیے۔ این ای ای ٹی پرچہ لیک نے ہزاروں طلبا کا مستقبل برباد کر دیا، بے شمار طلبا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے اور بعض نے تو اپنی جان تک دے دی۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟"
انہوں نے طلبا کے احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کی گئی۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا، "طلبا پر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس استعمال کی گئی، جبکہ خواتین طلبا نے شکایت کی کہ مرد پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا۔ ہم نے کئی زخمی طلبا سے ملاقات کی۔ بعض کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ نے بتایا کہ ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور پریشان کن صورتحال ہے۔"
انہوں نے کہا کہ طلبا صرف تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے اور اگر حکومت پہلے ہی دن ان سے بات چیت کر لیتی تو معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھاکہ "حکومت نے مذاکرات کے بجائے طاقت کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ گفتگو کے ذریعے اس بحران کا حل ممکن تھا۔"
ادھو ٹھاکرے نے احتجاج کرنے والے طلبا کے لیے حکومت کی جانب سے استعمال کی گئی زبان پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا، "پہلے ان طلبا کو 'کاکروچ' کہا گیا اور اب انہیں 'گمراہ' قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ طلبا ان الفاظ کو کبھی بھول جائیں گے؟ معافی حکومت کو مانگنی چاہیے، طلبا کو نہیں۔"
ممبئی میں احتجاج کے دوران پولیس کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہونے والی ایک طالبہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف استعمال کی گئی زبان پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا، "اس طالبہ کے خلاف سوشل میڈیا پر جو زبان استعمال کی گئی، اس پر معافی کون مانگے گا؟"
یہ بھی پڑھیں: سرمایہ کاری ہی خوشحالی کی کنجی، صرف سرکاری خرچ سے ترقی ممکن نہیں: بنگلور میں عمر عبداللہ کی سرمایہ کاروں سے اپیل
ادھو ٹھاکرے نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ دورۂ پونے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے لوک مانیہ بال گنگا دھر تلک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلک نے برطانوی راج کے خلاف عوام کو متحد کیا تھا، جبکہ آج امت شاہ اپنی ہی حکومت کے خلاف عوام میں ناراضی پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "لوک مانیہ تلک نے انگریز حکومت کے خلاف عوام کو متحد کیا تھا، لیکن آج امت شاہ اپنی ہی حکومت کے خلاف عوامی غصے کے معمار بنتے جا رہے ہیں۔"