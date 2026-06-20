نیٹ یوجی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک بھر میں ماک دڈرل، سیکورٹی سخت
اصل امتحان منسوخ ہونے کے تقریباً سات ہفتے بعد اتوار کو 22.79 لاکھ سے زیادہ امیدوار دوبارہ امتحان کے لیے حاضر ہوں گے۔
Published : June 20, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی: قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ-انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کو آسانی سے، محفوظ طریقے سے اور شفاف طریقے سے کرانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ہفتہ کو ملک بھر میں فرضی مشقیں کی گئیں۔ قومی راجدھانی میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے دفتر میں بھی سیکورٹی سخت کر دی گئی۔
سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد اصل امتحان منسوخ ہونے کے تقریباً سات ہفتے بعد اتوار کو 22.79 لاکھ سے زیادہ امیدوار دوبارہ امتحان کے لیے حاضر ہوں گے۔ سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات نے ملک بھر میں غم و غصے کو جنم دیا، سیاسی الزامات اور جوابی الزامات کی بوچھاڑ ہوئی اور معاملہ عدالتوں تک پہنچ گیا۔
دوپہر 2:00 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہندوستان کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔ اضافی وقت کے لیے اہل معذور امیدواروں کو شام 6:20 بجے تک امتحان دینے کی اجازت ہوگی۔امیدواروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ صبح 11:00 بجے سے دوپہر 1:30 بجے کے درمیان امتحانی مراکز پر پہنچ جائیں۔
این ٹی اے نے کہا کہ امتحانی مراکز کے داخلے ٹھیک 1:30 بجے بند کر دیے جائیں گے اور اس وقت کے بعد کسی بھی امیدوار کو کسی بھی حالت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔
این ٹی اے نے کہا کہ وہ دوبارہ جانچ کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ضلعی انتظامیہ، پولیس فورسز اور سیکورٹی ٹیموں کو خفیہ مواد کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
ایجنسی کے مطابق دوبارہ امتحان کے انعقاد کے لیے مختلف ایجنسیوں اور انتظامیہ کی مختلف سطحوں کے درمیان قریبی رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ شہر کی سطح پر انتظامات کی نگرانی کے لیے 674 سٹی کوآرڈینیٹرز تعینات کیے گئے ہیں اور امتحانی مراکز پر آزادانہ نگرانی کے لیے 6669 سپروائزرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ ہر امتحانی سنٹر پر سنٹر سپرنٹنڈنٹ اور انویجیلیٹر بھی تعینات کئے گئے ہیں۔
این ٹی اے نے کہا کہ 200,000 سے زیادہ اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے جن میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکار بھی شامل ہیں تاکہ دوبارہ امتحان کو آسانی سے اور منصفانہ طریقے سے انجام دیا جا سکے۔
سخت حفاظتی اقدامات کے ایک حصے کے طور پر، سوالیہ پرچوں کی ترسیل کے لیے پہلی بار ہندوستانی فضائیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
اس دوران مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تیاریوں کا جائزہ لینے اور دوبارہ امتحان کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ حکام کے ساتھ کئی اعلیٰ سطحی میٹنگیں کیں۔
حکومت نے ٹیلی گرام تک رسائی کو بھی عارضی طور پر روک دیا۔ این ٹی اے نے کہا کہ یہ قدم دھوکہ دہی کے ریکیٹ سے نمٹنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ این ٹی اے نے امیدواروں کو براہ راست مستند معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک تصدیق شدہ واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔
کئی ریاستوں نے امیدواروں کے لیے حمایتی اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان میں سفری دباؤ کو کم کرنے اور امتحانی مراکز پر بروقت آمد کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری بسوں میں مفت نقل و حمل شامل ہے۔
نیشنل میڈیکل کمیشن نے اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام میڈیکل کالجوں اور اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر معمولی حالات کے علاوہ 20 اور 21 جون کو طلباء کو چھٹی نہ دیں۔ یہ قدم ان واقعات کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے جن میں میڈیکل کالج کے کچھ طلباء ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے جو امتحان کے تقدس اور اعتبار سے سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔