ہلدوانی تشدد کیس: سپریم کورٹ نے یو اے پی اے کے اطلاق پر اٹھائے سوالات، عبدالمالک کی ضمانت برقرار
حکومت کے وکیل نے کہاکہ عبدالمالک سازش کا "اصل ماسٹر مائنڈ" ہے، اس لیے جائے وقوعہ پر اس کی جسمانی موجودگی ضروری نہیں تھی۔
Published : July 31, 2026 at 5:30 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے جمعہ کو ہلدوانی تشدد کیس کی سماعت کے دوران عوامی نظم اور قومی سلامتی کے درمیان واضح فرق کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر مشتعل ہجوم کسی پولیس اسٹیشن کو نذرِ آتش کر دے تو کیا صرف اسی بنیاد پر اس پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے یہ ریمارکس اس وقت دیے جب اتراکھنڈ حکومت نے 2024 کے ہلدوانی تشدد کیس کے ملزم عبدالمالک کو ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی ضمانت کو چیلنج کیا۔
سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں یو اے پی اے کی دفعات شامل کیے جانے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور ہائی کورٹ کے ضمانت کے حکم میں مداخلت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ شخصی آزادی سے متعلق ہے، اس لیے مداخلت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ریاستی حکومت کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ عبدالمالک اس سازش کا "اصل ماسٹر مائنڈ" ہے، اس لیے جائے وقوعہ پر اس کی جسمانی موجودگی ضروری نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے بغیر تفصیلی وجوہات بیان کیے ضمانت منظور کی، جبکہ مقدمے میں پولیس اسٹیشن کو آگ لگانے، پٹرول بم پھینکنے اور دیگر سنگین الزامات شامل ہیں۔
ریاستی حکومت نے یہ بھی مؤقف اختیار کیا کہ یو اے پی اے کی دفعہ 43D(5) کے تحت عائد سخت شرائط کو ہائی کورٹ نے نظر انداز کیا۔ تاہم سپریم کورٹ اس دلیل سے مطمئن نہیں ہوئی اور سوال کیا کہ کیا ان الزامات پر واقعی یو اے پی اے کا اطلاق بنتا ہے؟ جسٹس جوی مالیا باگچی نے ریمارکس دیے، "اگر ایک ہجوم پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دے تو کیا صرف اسی بنیاد پر یو اے پی اے نافذ ہو جائے گا؟" اس پر ریاستی حکومت کے وکیل نے جواب دیا کہ جب عوامی نظم کو خطرہ لاحق ہو تو یو اے پی اے لاگو ہو سکتا ہے۔
عدالت نے اس پر واضح کیا کہ عوامی نظم اور قومی سلامتی دو الگ الگ تصورات ہیں اور اس مقدمے میں یو اے پی اے کی دفعات شامل کرنے پر عدالت کو سنجیدہ شبہات ہیں۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ شخصی آزادی کا انحصار استغاثہ کے مقدمے پر ہوتا ہے، نہ کہ عدالت کے حکم میں تکنیکی خامیوں پر۔ عدالت نے مقدمے کی سست رفتار سماعت پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر الزامات واقعی اتنے ہی سنگین تھے تو اب تک ریاست کو سزا دلوانے میں کامیاب ہونا چاہیے تھا۔
ریاستی حکومت نے یہ بھی مؤقف اپنایا کہ عبدالمالک کی دو سالہ حراست ضمانت دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ جرم کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ تمام دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں ہائی کورٹ کے تفصیلی حکم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ ظاہر ہونا کافی ہے کہ عدالت نے معاملے پر غور کیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ عبدالمالک گزشتہ دو برس سے جیل میں ہے، اس لیے ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں۔
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واضح رہے کہ اپریل 2026 میں اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے عبدالمالک کو ضمانت دی تھی۔ ان پر آئی پی سی، یو اے پی اے، آرمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت مقدمات درج ہیں، جو 8 فروری 2024 کو ہلدوانی کے بنبھول پورہ علاقے میں پیش آنے والے تشدد سے متعلق ہیں۔