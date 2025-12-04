ETV Bharat / bharat

ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو ٹی ایم سی نے کیا معطل، بابری مسجد کی تعمیر کا کیا تھا اعلان

ہمایوں کبیر نے کہا تھا کہ 6 دسمبر کو بیلڈنگا میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔

ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو ٹی ایم سی نے کیا معطل، بابری مسجد کی تعمیر کا کیا تھا اعلان
ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو ٹی ایم سی نے کیا معطل، بابری مسجد کی تعمیر کا کیا تھا اعلان (Image : ETV Bharat)
Published : December 4, 2025

Published : December 4, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 1:56 PM IST

کولکاتہ: مغربی بنگال کی حکمراں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے جمعرات کو بھرت پور کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے مرشد آباد ضلع میں بابری مسجد کی تعمیر کا اعلان کر کے تنازعہ کو جنم دیا تھا۔ ہمایوں کبیر گزشتہ کچھ سالوں سے پارٹی کے اندرونی معاملات سمیت مختلف مسائل پر متنازعہ بیانات دینے کی وجہ سے سرخیوں میں ہیں۔واضح رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 6 دسمبر کو بیلڈنگا میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔

معطلی کا اعلان کرتے ہوئے، ترنمول کے سینئر لیڈر فرہاد حکیم نے کہا کہ کبیر کا رویہ ایسے وقت میں انتہائی غیر منظم تھا جب پارٹی ریاست میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے۔

فرہاد حکیم ممتا بنرجی حکومت کے ایک سینئر وزیر ہیں۔انہوں نے کہا ہمایوں کبیر فرقہ وارانہ سیاست میں ملوث ہیں، جس کے ٹی ایم سی سخت خلاف ہے۔ ٹی ایم سی فرقہ وارانہ سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے۔ ان کا اب پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں ہماری اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر معطل کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے تبصرہ کرنے کے لیے پوچھا گیا تو کبیر نے کہا کہ وہ استعفیٰ دیں گے اور ایک نئی سیاسی تنظیم بنائیں گے۔ ہماوں کبیر نے دعویٰ کیا تھا کہ 6 دسمبر کے پروگرام میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے، جس سے نیشنل ہائی وے 12 کو بلاک کیا جا سکتا ہے، جو جنوبی کولکاتہ کو شمالی سلی گڑی سے جوڑتا ہے۔

Last Updated : December 4, 2025 at 1:56 PM IST

