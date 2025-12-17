بنگلہ دیش نیوی کے حملے کے بعد لاپتہ دو بھارتی ماہی گیروں کی لاشیں برآمد، مزید تین کی تلاش جاری
ماہی گیروں کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیشی بحریہ نے ٹرالر سے ٹکرانے سے پہلے ایک بھارتی ماہی گیر کو نوکیلے ہتھیار سے مارا تھا۔
Published : December 17, 2025 at 4:09 PM IST
نامخانہ (مغربی بنگال): بنگلہ دیش کی بحریہ نے پیر کی صبح بھارتی سمندری حدود میں داخل ہو کر فشنگ ٹرالر پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ اس حملے کے بعد پانچ ماہی گیر لاپتہ ہو گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران دو ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ خلیج بنگال میں دیگر لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش جاری ہے۔
حملے کے وقت کشتی میں 16 ماہی گیر سوار تھے۔ کپتان سمیت گیارہ افراد کو بچا لیا گیا۔ بچائے گئے ماہی گیروں کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیشی بحریہ نے ٹرالر سے ٹکرانے سے پہلے ایک ماہی گیر کو نیزہ نما ہتھیار سے مارا تھا۔
بھارتی ماہی گیروں نے الزام لگایا ہے کہ بنگلہ دیشی بحریہ نے بین الاقوامی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی۔ بنگلہ دیشی اہلکار بھارتی سمندری حدود میں داخل ہوئے اور اندھیرے میں اپنے بحری جہاز کی لائٹیں بند کر دیں۔ ان الزام ہے کہ بنگلہ دیشی بحریہ نے جان بوجھ کر ایک بھارتی فشینگ ٹرالر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کاکدویپ کا ٹرالر 'ایف بی پرامیتا 10' ڈوب گیا۔ اس ٹرالر میں سولہ ماہی گیر سوار تھے۔ بعد ازاں دیگر ٹرالروں کی مدد سے 11 کو بچا لیا گیا جب کہ پانچ لاپتہ ہیں۔ دو روز بعد سرچ آپریشن کے دوران تباہ شدہ ٹرالر سے دو ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کی گئیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق برآمد کی گئی لاشوں میں سے ایک کی شناخت سنجیب داس کے طور پر کی گئی ہے جو کاکدویپ علاقے کے مغربی گنگادھر پور کا رہنے والا تھا۔ دوسرے ماہی گیر کی شناخت رنجن داس کے طور پر ہوئی ہے جو مشرقی بردھمان ضلع کا رہنے والا ہے۔
بحری جہاز کی ٹکر سے تباہ ہونے والے ٹرالر کو منگل کی دیر رات جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے نمکنہ بندرگاہ پر لایا گیا۔ ٹرالر پر سوار ایک ماہی گیر شیخ سیف الدین نے بتایا کہ پیر کی صبح ہم دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سمندری سرحد کے قریب مچھلی پکڑنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بنگلہ دیشی کوسٹ گارڈ کا جہاز اچانک نمودار ہوا، بغیر کچھ کہے اس نے ٹرالر چلانے والے ماہی گیر پر بھالا (نیزہ جیسی نکیلی چیز) پھینک دیا۔ وہ نیزہ شیخ راجدل علی کے جسم میں گھس گیا۔ پھر وہ ندی میں گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے ٹرالر کو ٹکر مار دی، جس سے وہ ڈوب گیا، پھر انہوں نے اپنے جہاز کا رخ موڑ لیا اور چلے گئے۔"
اس سلسلے میں جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے اسسٹنٹ فشریز آفیسر (میرین) سورجیت بیگ نے کہا کہ "لاپتہ ہونے والے پانچ میں سے دو ماہی گیروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، باقی تین کی تلاش جاری ہے۔ بچائے گئے ماہی گیروں کے مطابق، بنگلہ دیشی بحریہ کے ایک جہاز نے ان کی کشتی کو ٹکر مار دی، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بحریہ کے جہاز نے ماہی گیروں پر حملہ بھی کیا۔ ہم پورے واقعے کی جانچ کر رہے ہیں۔"
دریں اثنا، بنگلہ دیشی بحریہ نے واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا جہاز جائے حادثہ سے 12 میل سے زیادہ دور بنگلہ دیشی پانیوں میں گشت کر رہا تھا۔
بچائے گئے ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرالر (FB Paramita-10) پر سوار ہو کر بھارتی سمندری حدود میں جال ڈالا تھا۔ وہ پوائنٹ نمبر 11 پر تھے۔ بھارت کوسٹ گارڈ نے انہیں پوائنٹ 12 سے آگے نہ جانے کی ہدایت دی تھی۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پیر کی صبح پانچ بجے پوائنٹ نمبر 11 پر جال ڈالا۔ اس کے باوجود بنگلہ دیشی بحریہ نے ان پر حملہ کیا۔
