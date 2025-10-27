آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑکا معاملہ، وزیر کیلاش وجے ورگیہ کا متنازعہ بیان، جانیں کیا کہا
بی جے پی کے سینئر لیڈر و کابینی وزیر کیلاش وجے ورگیہ نے آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پر عجیب بیان دیا ہے۔
Published : October 27, 2025 at 10:37 AM IST
اندور: اپنے منفرد و متنازعہ بیانات کے لیے مشہور مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت کے کابینہ وزیر کیلاش وجے ورگیہ نے اب آسٹریلوی کھلاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے عجیب بیان دیا ہے۔ کیلاش وجے ورگیہ نے کہا، "اگر کھلاڑی کسی ایونٹ کے دوران اپنا مقام چھوڑتے ہیں، تو انہیں جانے سے پہلے سیکیورٹی یا مقامی انتظامیہ کو مطلع کرنا چاہیے۔ کیونکہ کرکٹ کھلاڑیوں کی بہت بڑی فین فالوونگ ہوتی ہے۔ شائقین ان کے نکلتے ہی ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔"
حال ہی میں اندور میں آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد سے ہنگامہ برپا ہے۔ اس دوران کیلاش وجے ورگیہ نے کھلاڑیوں کو مشورہ دیا، "جب بھی کھلاڑی باہر جائیں تو انہیں اپنے ساتھ کسی مقامی شخص کو لے جانا چاہیے۔ میں نے انگلش فٹ بال کھلاڑیوں کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھا ہے۔" فٹ بال کے کھلاڑیوں کا اتنا جنون ہے کہ میں نے کچھ لڑکیوں کو ان کو چومتے بھی دیکھا ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ، "بعض اوقات کھلاڑیوں کو بھی اپنی مقبولیت کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کھلاڑیوں کو اپنی مقبولیت کا خیال رکھنا چاہیے؛ یہ واقعہ سب کے لیے سبق کا کام کرتا ہے۔" وجے ورگیہ کے اس بیان کے بعد اندور میں خواتین کی حفاظت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ آسٹریلوی خواتین کھلاڑیوں کے لیے حفاظتی انتظامات نہیں تھے۔
کھلاڑیوں سے بدتمیزی کرنے والا ملزم گرفتار
جمعرات کی صبح ایم آئی جی تھانے کے علاقے میں جب دو آسٹریلوی کھلاڑی ایک ہوٹل سے قریبی کیفے جا رہے تھے تو موٹر سائیکل پر سوار ایک نوجوان نامناسب انداز میں ان کے قریب پہنچا اور فرار ہو گیا۔ اس واقعہ نے اندور اور پورے ملک کو شرمندہ کر دیا ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ ایم آئی جی اور دیگر تھانوں کی پولیس حرکت میں آگئی اور ملزمان کی تلاش شروع کردی۔
ملزمان کے خلاف پہلے ہی 10 سے زائد مقدمات درج ہیں
ایک ہزار سے زائد سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کے بعد مقامی باشندوں اور ملزم کے پڑوسیوں نے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر جیتو پٹواری نے بھی اس فعل کی سخت مذمت کی ہے۔ گرفتار ملزم کے بارے میں ایڈیشنل ڈی سی پی راجیش ڈنڈوتیا نے کہا، "ملزم کے خلاف 10 سے زیادہ جرائم درج ہیں، جن میں اس نے مختلف جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اس کی روشنی میں، ملزم کے خلاف اب این ایس اے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔"
