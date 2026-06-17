اپوزیشن ارکان کو توڑنے کی کوششیں جاری، جے رام رمیش کے امیت شاہ پر سنگین الزامات
جے رام رمیش نے کہاکہ حد بندی بل منظور نہ کرا پانے کے بعد شاہ اپوزیشن کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
Published : June 17, 2026 at 2:56 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ پر اپوزیشن جماعتوں کو کمزور کرنے اور ان کے منتخب نمائندوں کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل کرانے کی منظم مہم چلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے کئی رہنماؤں کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے غیر معمولی مراعات کی پیشکش کی جا رہی ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر جاری بیان میں جے رام رمیش نے کہا کہ لوک سبھا میں حد بندی (ڈیلیمیٹیشن) بل منظور نہ کرا پانے کے بعد امیت شاہ اپوزیشن کے خلاف مزید جارحانہ حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے رہنما، جو چند برس قبل بی جے پی مخالف ایجنڈے پر منتخب ہوئے تھے، اب مختلف ترغیبات کے ذریعے حکمران جماعت کی طرف مائل کیے جا رہے ہیں۔
The Union Home Minister is continuing his onslaught on the Opposition and his wrecking of Indian democracy to compensate for his humiliation in the Lok Sabha on April 17, 2026 when he failed to have the Delimitation Bills passed.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 17, 2026
His allurements are enticing a number of those…
کانگریس رہنما کے یہ الزامات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب ترنمول کانگریس اور شیو سینا (ادھو ٹھاکرے گروپ) میں اندرونی اختلافات اور ممکنہ انشقاق کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ترنمول کانگریس کے متعدد ارکان پارلیمان نے نئی سیاسی صف بندی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مہاراشٹر میں بھی شیو سینا (یو بی ٹی) کے بعض اراکین کے حکمراں اتحاد سے رابطوں کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔
جے رام رمیش نے امیت شاہ کی مبینہ حکمت عملی کو ’’باہمی فنڈز کی صنعت‘‘ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر سیاست دان کے لیے الگ الگ ’’پیکیج‘‘ اور ’’اسکیم‘‘ تیار کی جا رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تمام تر کوشش کے باوجود اپوزیشن کو مکمل طور پر ختم کرنے کا مقصد کامیاب نہیں ہوگا۔
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بی جے پی کی جانب سے ان الزامات پر فوری ردعمل سامنے نہیں آیا، تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات سے قبل سیاسی وفاداریوں میں تبدیلی اور جماعتی صف بندیوں کا سلسلہ مزید تیز ہو سکتا ہے۔