'نعرے لگاتے ہوئے لاکھوں آزادی پسند جیل گئے، آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت آپ انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے'
قومی ترانہ وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر دونوں ایوانوں میں بحث ہوئی۔
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے 2025 کے سرمائی اجلاس کے دوران منگل کو قومی ترانے، وندے ماترم پر بحث ہوئی۔ امت شاہ نے حکمراں پارٹی کی جانب سے بحث کا آغاز کیا۔ اس دوران ایوان میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھرگے نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جواب دیا۔
ملکارجن کھرگے نے راجیہ سبھا میں بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کی پارٹی کے لیڈروں کو 1921 میں عدم تعاون کی تحریک کے دوران "وندے ماترم" کا نعرہ لگانے پر جیل بھیج دیا گیا تھا، تو وہ لوگ جو پہلے بی جے پی کا نظریہ رکھتے تھے وہ انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ وندے ماترم پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے، کانگریس صدر نے کہا کہ ان کی پارٹی جدوجہد آزادی کے دوران "وندے ماترم" نعرہ لگانے کی ذمہ دار تھی۔ انہوں نے کہا، "آپ (بی جے پی) کی ہمیشہ سے آزادی کی جدوجہد اور حب الوطنی کے گانوں کے خلاف رہنے کی تاریخ رہی ہے۔ جب مہاتما گاندھی نے 1921 میں عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو کانگریس کے لاکھوں آزادی پسند جنگجو "وندے ماترم" کے نعرے لگاتے ہوئے جیل چلے گئے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت آپ انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے۔
Speaking in Rajya Sabha in debate on 'Vande Mataram', LoP Mallikarjun Kharge says," ...congress working committee members, including nehru ji, mahatma gandhi, mauala azad, netaji subhash chandra ji, sardar patel ji, govind vallabh pant ji passed a resolution recommending that… pic.twitter.com/5IdbtNe7kq— ANI (@ANI) December 9, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جواہر لال نہرو کی توہین کرنے کا موقع کبھی نہیں گنواتے ہیں۔ کھرگے نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ قبل ازیں وزیر داخلہ امت شاہ نے ان الزامات کو مسترد کردیا کہ وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر راجیہ سبھا کی خصوصی بحث مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی طور پر ترتیب دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ناقدین کو قومی گیت کی میراث اور اہمیت پر "دوبارہ غور" کرنے کی ضرورت ہے۔
کھرگے نے مزید کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ارکان بشمول نہرو، مہاتما گاندھی، مولانا آزاد، نیتا جی سبھاش چندر بوس، سردار پٹیل اور گووند ولبھ پنت نے ایک قرارداد منظور کی جس میں سفارش کی گئی کہ جہاں بھی قومی تقریبات میں وندے ماترم گایا جائے وہاں صرف پہلی دو چھنڈ ہی گائے جائیں۔ کیا کانگریس ورکنگ کمیٹی میں نہرو اکیلے تھے؟ آپ ان تمام سینئر لیڈروں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے مل کر فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نہرو کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟
پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں تقریر کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ بعض اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ یہ بحث مغربی بنگال کی انتخابی سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ شاہ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ بنگال میں انتخابات ہیں۔ وہ وندے ماترم کو مغربی بنگال کے انتخابات سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں اپنی سمجھ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وندے ماترم کو "ایک لافانی کمپوزیشن کے طور پر بیان کیا جو بھارت کے تئیں محبت اور فرض کو بیدار کرتا ہے۔