پاکستان میں مقیم 23 مزید افراد کو بھارت نے دہشت گرد قرار دے دیا، یو اے پی اے کے تحت فہرست میں شامل، این آئی اے کو اثاثے ضبط کرنے کے اختیارات
وزارت داخلہ کے مطابق محمد مصدق عرف ڈاکٹر، پاکستان کے شکر گڑھ کا رہائشی ہے اور جیشِ محمد کا اہم ہینڈلر بتایا جاتا ہے۔
Published : July 4, 2026 at 1:15 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) نے انسدادِ دہشت گردی کے قوانین کے تحت ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے پاکستان میں مقیم 23 افراد کو باضابطہ طور پر "دہشت گرد" قرار دے دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ان افراد کا تعلق کالعدم تنظیموں جیشِ محمد، لشکرِ طیبہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے بتایا گیا ہے۔ انہیں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت نامزد دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
وزارت داخلہ کے مطابق نامزد کیے گئے افراد پر الزام ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی، سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے اسلحہ اور گولہ بارود کی اسمگلنگ، دہشت گردوں کی دراندازی اور ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کا دائرہ وسیع کرنے جیسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ جیشِ محمد سے وابستہ جن افراد کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان میں مسعود الیاس کشمیری، محمد مصدق عرف ڈاکٹر، مفتی محمد اصغر خان عرف ابو سعد، حافظ عبدالشکور عرف قاری زرار، عبداللہ جہادی، غلام فرید، مولانا امداد اللہ مکی اور وسیم نور جٹ شامل ہیں۔
وزارت داخلہ کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ محمد مصدق عرف ڈاکٹر پاکستان کے ضلع نارووال کے شکر گڑھ کا رہائشی ہے اور جیشِ محمد کا اہم ہینڈلر بتایا جاتا ہے۔ حکومت کے مطابق وہ پاکستانی دہشت گردوں کی جموں و کشمیر میں دراندازی کرانے میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے اور 22 اپریل 2023 کو جموں کے سنجوان علاقے میں سکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے میں بھی مبینہ طور پر ملوث تھا۔
اسی طرح لشکرِ طیبہ سے وابستہ فردوس احمد بٹ، ہارون رشید گنائی، بلال احمد میر، عابد قیوم لون، نذیر احمد گجر، عبدالروف عرف حافظ عبدالروف، اشفاق احمد، حافظ خالد ولید، مولانا سیف اللہ خالد، محمد یعقوب، مولانا یوسف طیبی، اویس فاروق، قاری یعقوب شیخ، رانا افتخار اور محمد شہید فیصل کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق محمد شہید فیصل کے روابط القاعدہ اور داعش سے بھی رہے ہیں۔
حکومت نے واضح کیا کہ یو اے پی اے 1967 کے تحت اگر کسی فرد کے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا معقول یقین ہو تو اسے انفرادی طور پر بھی دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے۔ 2019 میں قانون میں ترمیم کے بعد پہلی بار حکومت کو یہ اختیار ملا کہ وہ صرف تنظیموں ہی نہیں بلکہ افراد کو بھی دہشت گرد قرار دے سکے۔
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وزارت داخلہ کے مطابق ان 23 افراد کے نام شامل کیے جانے کے بعد نامزد دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 80 ہو گئی ہے۔ اس اقدام کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) ان افراد کے مالی وسائل منجمد کرنے، اثاثے ضبط کرنے، اسلحہ کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنے اور ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔