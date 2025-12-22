منریگا کو ختم کرنا اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے: سونیا گاندھی
سونیا گاندھی نے منریگا مسئلہ پر بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا، حکومت اس کے ذریعے قانونی ڈھانچہ کو تباہ کررہی ہے۔
Published : December 22, 2025 at 12:15 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے حال ہی میں ایک بڑے انگریزی اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (MGNREGA) اور دیگر اہم قوانین میں اپنی مجوزہ تبدیلیوں کے ذریعے حقوق پر مبنی قانونی فریم ورک کو ختم کر رہی ہے۔
بلڈوز منریگا ("Buldozing MNREGA") کے عنوان سے مضمون میں سونیا گاندھی نے کہا کہ دیہی روزگار اسکیم کو کمزور کرنا اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ اس کے ملک بھر کے لاکھوں محنت کش لوگوں کے لیے طویل مدتی مالی اور انسانی مسائل اور نتائج ہوں گے۔
اسکیم کا خاتمہ "سب کے لیے اخلاقی ناکامی"
انہوں نے لکھا کہ منریگا صرف ایک فلاحی اقدام نہیں تھا بلکہ حقوق پر مبنی پروگرام تھا جس نے دیہی خاندانوں کو روزی روٹی کی حفاظت اور وقار فراہم کیا تھا۔ ان کے مطابق، اسکیم کا خاتمہ "سب کے لیے اخلاقی ناکامی" ہے۔ منریگا نے مہاتما کے سروودیا (سب کی فلاح و بہبود) کے خواب کو پورا کیا اور کام کرنے کے آئینی حق کی ضمانت دی۔
بنیادی حقوق کو منظم طریقے سے سلب کیا جا رہا: سونیا
اس کا خاتمہ ہماری اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ آنے والے برسوں تک ہندوستان کے لاکھوں محنت کش لوگوں کے لیے اس کے مالی اور انسانی نتائج ہوں گے۔ انہوں نے لکھا، "اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم متحد ہوں اور ان حقوق کا دفاع کریں جو ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں۔" سونیا گاندھی نے مزید دعویٰ کیا کہ بہت سے بنیادی حقوق کو منظم طریقے سے سلب کیا جا رہا ہے۔
"قومی تعلیمی پالیسی، تعلیم کے حق کو کمزور کیا
تعلیمی پالیسی کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے تعلیم کے حق کو کمزور کیا ہے، جس سے ملک بھر میں تقریباً 100,000 پرائمری اسکولوں کی بندش کا جواز پیدا ہوا ہے۔"
انہوں نے ماحولیاتی اور زمینی قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ "جنگل کے حقوق ایکٹ، 2006، جنگلات (کنزرویشن) رولز، 2022 کے ذریعے نمایاں طور پر کمزور ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، گرام سبھا کو زمین کے ڈائیورژن کی اجازت دینے میں کسی بھی کردار سے محروم کر دیا گیا ہے۔"
نیشنل فوڈ سکیورٹی ایکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے: سونیا
سونیا گاندھی نے کہا، "منصفانہ معاوضے کا حق اور حصول اراضی، باز آبادکاری ایکٹ میں شفافیت نمایاں طور پر کمزور ہو گئی ہے،" اور مزید کہا کہ نیشنل گرین ٹریبونل گزشتہ چند سالوں میں "کمزور" ہو گیا ہے۔
زرعی اصلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "تین کالے فارم قوانین کے ذریعے، حکومت نے کسانوں کو ان کے کم از کم امدادی قیمت کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ نیشنل فوڈ سکیورٹی ایکٹ، 2013، کو اگلی بار ختم کیا جا سکتا ہے۔"