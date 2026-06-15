محکمہ موسمیات کی ان ریاستوں میں بارش اور ہیٹ ویو کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے 18 جون تک تمل ناڈو، پڈوچیری، کرناٹک، کیرالہ اور تلنگانہ میں گرج چمک، بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : June 15, 2026 at 2:32 PM IST
نئی دہلی: قومی راجدھانی دہلی میں پیر کی صبح خوشگوار رہی۔ شہر کے کئی علاقوں میں بارش نے موسم کی نمی سے نجات دلادی۔ محکمہ موسمیات نے دن کے وقت گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جب کہ کم سے کم درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔
ماہر ماحولیات حسین نے کہا کہ ہندوستان کا موجودہ موسم مانسون کے تعامل، مغربی خلل اور چکرواتی رکاوٹوں سے چلتا ہے۔ یہ امتزاج بیک وقت گرج چمک اور گرمی دونوں کا سبب بن رہا ہے۔ دہلی میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
Delhi: Heavy rain lashes in several parts of the Delhi— IANS (@ians_india) June 15, 2026
(Visuals from Ravi Shanker Shukla Lane) pic.twitter.com/YPQofF8qDA
انہوں نے رہائشیوں کو مشورہ دیا کہ وہ سفر کے دوران محتاط رہیں، کیونکہ گرج چمک اور تیز ہوائیں کچھ علاقوں میں خلل اور نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ دریں اثنا، مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (CPCB) کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار نے دہلی کی ہوا کے معیار کو 'اعتدال پسند' زمرے میں دکھایا، جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 101 اور 200 کے درمیان ہے۔ یہ سطح عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، حالانکہ حساس افراد صحت کے معمولی مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔
ملک بھر میں موسم کی پیشن گوئی
محکمہ موسمیات نے 18 جون تک جنوبی ریاستوں بشمول تمل ناڈو، پڈوچیری، کرناٹک، کیرالہ اور تلنگانہ میں گرج چمک اور تیز ہواؤں (40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ) کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، دہلی، اتراکھنڈ، راجستھان اور چندی گڑھ سمیت شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ یہ بارش اگلے چند دنوں میں بتدریج تیز ہونے کی توقع ہے، جو موسلادھار بارش میں بدل جائے گی۔
آئی ایم ڈی نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں میں 18 جون تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4-6 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
#WATCH | Rain lashes parts of Delhi NCR. Visuals from the T3 terminal of IGI Airport. pic.twitter.com/XdRSgddOlv— ANI (@ANI) June 15, 2026
مغربی خطہ میں، کونکن، گوا، اور مدھیہ مہاراشٹر میں ایک ہفتہ تک بھاری بارش کا امکان ہے۔ دریں اثنا، مہاراشٹر میں درجہ حرارت 18 جون تک مستحکم رہے گا، جس کے بعد وہ 19-20 جون کے دوران بتدریج 2–3 ڈگری سیلسیس تک گر جائے گا۔ گوا، مراٹھواڑہ اور ودربھ کے کچھ حصوں میں 17 جون تک ہیٹ ویو کے حالات بنے رہیں گے۔
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