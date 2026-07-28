پی ایم مودی کا فیس بک ویڈیو ہٹانے پر میٹا طلب، میٹا نے کہا، یہ ایک غلطی تھی، اسے بحال کر دیا گیا
میٹا نے طلباء کے احتجاج کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کے فیس بک ویڈیو کو ہٹانے پر ردعمل دیا ہے۔
Published : July 28, 2026 at 1:25 PM IST
نئی دہلی: میٹا نے منگل کے روز کہا کہ پیپر لیک کے خلاف کارروائی پر وزیر اعظم نریندر مودی کی فیس بک ویڈیو ایک تکنیکی غلطی کی وجہ سے ہٹا دی گئی تھی اور بعد میں اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ پوسٹ پلیٹ فارم پر کچھ وقت کے لیے دستیاب نہیں تھی، اس لیے یہ موضوع سامنے آیا۔
آئی ٹی منسٹری نے میٹا کو طلب کیا
اس سے پہلے وزیر اعظم مودی کی پوسٹ ہٹائے جانے کے بعد آئی ٹی منسٹری نے میٹا کو طلب کیا تھا۔ دوسری طرف، کمپنی نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ مواد (کنٹینٹ) واپس آ گیا ہے۔ ذرائع نے منگل کو بتایا کہ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کے پبلک پالیسی کے گلوبل ہیڈ کو طلب کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کمپنی نے نوجوانوں سے خطاب پر مبنی وزیر اعظم نریندر مودی کی فیس بک پوسٹ ہٹا دی تھی۔
STORY | IT ministry summons Meta after PM Modi's post removed; co admits error, says content restored— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has summoned Meta's global head of public policy after the social media company removed Prime Minister Narendra… pic.twitter.com/LtmhGkLWLE
ویڈیو کو دوبارہ بحال کرنے سے پہلے رسائی روک دی تھی
میٹا کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا، 'مواد غلطی سے ہٹا دیا گیا تھا اور بعد میں اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔' میٹا کی ملکیت والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے 28 جولائی کی صبح ویڈیو کو دوبارہ بحال کرنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے ویڈیو تک رسائی روک دی تھی۔
جین زی سے وزیر اعظم کا پہلا براہِ راست خطاب
یہ ویڈیو جو بنیادی طور پر 23 جولائی کو جاری کی گئی تھی، نیٹ یو جی (NEET-UG) 2026 امتحان میں بے ضابطگیوں کو لے کر 36 دنوں تک چلے کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کی قیادت والے طلبہ احتجاج کے دوران وزیر اعظم مودی کا جین زی (Gen-Z) سے پہلا براہِ راست خطاب تھا۔
Meta releases a statement on blocking PM Modi's video on Facebook.— ANI (@ANI) July 28, 2026
" the content was removed in error and has since been restored." says a meta spokesperson. pic.twitter.com/SZ082SY5kw
فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی ہدایات جاری
ویڈیو میں وزیر اعظم نے طلبہ کو یقین دلایا کہ حکومت امتحانی پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی کرے گی اور کہا کہ مرکزی کابینہ کے سامنے سخت قانونی دفعات لائی جائیں گی۔ پی ایم مودی نے کہا تھا، 'میں نے محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور پیپر لیک کے معاملات سے نمٹنے کے لیے سخت سزا اور خصوصی عدالتوں کا بندوبست کرنے والے ایک مسودہ قانون پر کابینہ بحث کرے گی۔'
نوجوانوں کی بھلائی اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ نہیں
پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے پہلے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے یہ یقینی بنایا ہے کہ تقریباً 22 لاکھ اسٹوڈنٹس کا تعلیمی سال خراب نہ ہو اور عہد کیا کہ ہمارے نوجوانوں کی بھلائی اور مستقبل سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ملک بھر میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں کے درمیان آئی، جن میں امتحانات میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک پر جوابدہی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔
پبلک اگزامینیشن ترمیمی بل
اس کے بعد مرکز نے پبلک اگزامینیشن ترمیمی بل، 2026 پیش کیا، جس میں مجرموں کے لیے سخت سزا کی تجویز ہے۔ اس میں 10 سال تک کی قید، بڑھا ہوا جرمانہ اور ایکٹ کے تحت جرائم کی سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں بنانا شامل ہے۔
مظاہرین کے خلاف درج مقدمات واپس لینے پر اتفاق
دھرمیندر پردھان کے وزیر تعلیم کے طور پر کابینہ سے استعفیٰ دینے کے بعد 25 جولائی کو یہ احتجاجی تحریک باقاعدہ طور پر ختم کر دی گئی تھی۔ حکومت نے کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) اور ایکٹیوسٹ سونم وانگچک کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، جس میں مظاہرین کے خلاف درج مقدمات واپس لینے، پولیس کی دھمکیاں روکنے اور پیپر لیک کے خلاف سخت قانون لانے پر اتفاق ہوا۔ اپوزیشن پردھان کے استعفے اور پارلیمنٹ کے جاری مانسون سیشن کے دوران نیٹ (NEET) پیپر لیک کے معاملے پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ایوان کے اندر اور باہر بار بار رکاوٹیں آ رہی تھیں۔