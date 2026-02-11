ایپسٹین فائلز پر ہردیپ سنگھ پوری کا راہل گاندھی کو جواب، ’چند ملاقاتیں ہوئیں، جرائم سے کوئی تعلق نہیں‘
پوری نے کہاکہ لاکھوں ای میلز میں ان کے نام کا محض چند بار ذکر ہے، ان کی گفتگو کا موضوع ’’میک اِن انڈیا‘‘ تھا۔
Published : February 11, 2026 at 7:41 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے ایپسٹین فائلز میں ان کا نام لیے جانے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جیفری ایپسٹین سے ملاقاتیں محدود اور رسمی نوعیت کی تھیں اور ان کا ایپسٹین کے مبینہ جنسی جرائم سے کوئی تعلق نہیں۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پوری نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل پیس انسٹی ٹیوٹ یا آئی سی ایم ایس کے ایک وفد کے رکن کی حیثیت سے چند مواقع پر ایپسٹین سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ’’آٹھ برسوں میں صرف ایک ای میل کا تبادلہ ہوا، وہ بھی ریڈ ہوف مین کے ساتھ۔ ایپسٹین کے ساتھ میرا کوئی ذاتی یا غیر معمولی تعلق نہیں تھا۔‘‘
انہوں نے واضح کیا کہ لاکھوں ای میلز میں ان کے نام کا محض چند بار ذکر ہے اور ان کی گفتگو کا موضوع ’’میک اِن انڈیا‘‘ جیسے ترقیاتی معاملات تھے۔ ’’مجھے ایپسٹین کی سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں ان کے لیے ’صحیح شخص‘ نہیں تھا،‘‘ پوری نے کہا اور دعویٰ کیا کہ ایپسٹین نے انہیں ’’دو رُخا‘‘ بھی کہا تھا۔
مرکزی وزیر نے راہل گاندھی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف وہ رہنما ہیں جو ملک کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ محض سنسنی پھیلانے کی سیاست کرتے ہیں۔ انہوں نے راہل گاندھی کو مشورہ دیا کہ الزامات لگانے سے قبل ای میل ریکارڈ کا مطالعہ کریں۔
ادھر انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنان نے جنتر منتر پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مبینہ خاموشی کے خلاف احتجاج کیا اور دعویٰ کیا کہ حکومت امریکہ کے دباؤ میں ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کو بھی اسی تناظر میں تنقید کا نشانہ بنایا۔
ایپسٹین فائلز کے حوالے سے جاری سیاسی کشمکش کے درمیان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ میں شدت آ گئی ہے، جبکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔