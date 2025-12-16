میسی ایونٹ تنازع پر بنگال کے وزیر کھیل اروپ بسواس نے استعفیٰ دے دیا، حکومت نے ڈی جی پی کو نوٹس بھیج دیا
کولکاتا میں میسی کے ایونٹ میں افراتفری کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بنگال کے وزیر کھیل اروپ بسواس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 10:46 PM IST
کولکاتا: عالمی شہرت یافتہ فٹبالر لیونل میسی کے دورہ کولکاتا کے دوران اسٹیڈیم میں ہونے والی افراتفری اور انتظامی کوتاہیوں کے سلسلے میں مغربی بنگال حکومت نے بڑی کارروائی کی ہے۔ کھیل شائقین کی شدید تنقید کے بیچ ریاست کے وزیر کھیل اروپ بسواس نے منگل کو سالٹ لیک اسٹیڈیم میں افراتفری کی "اخلاقی ذمہ داری" قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔
وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے محکمہ کھیل کی ذمہ داری کسی اور کو تفویض نہیں کی۔ اس کے بجائے انہوں نے "غیرجانبدارانہ" جانچ مکمل ہونے تک سپورٹس اینڈ یوتھ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
دریں اثنا، ریاستی حکومت نے آج تک کی اپنی سخت ترین انتظامی کارروائی میں منگل کو پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) راجیو کمار اور بیدھا نگر کے پولیس کمشنر مکیش کمار کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔
یہ کارروائی واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ ممتا بنرجی حکومت 13 دسمبر کو معروف فٹبالر میسی کے ایونٹ کے دوران ہونے والی افراتفری، ہجوم کی بدانتظامی، اور سکیورٹی کی گڑبڑی کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔
ترنمول کانگریس کے جنرل سکریٹری اور ترجمان کنال گھوش نے عوامی طور پر سوشل میڈیا پر بسواس کے استعفیٰ کی تصدیق کی اور ان کا استعفیٰ نامہ شیئر کیا۔ مورخہ 15 دسمبر کو بسواس نے وزیر اعلیٰ کو "محترمہ دیدی" کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ وہ "منصفانہ تحقیقات" کے مفاد میں عہدہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان عہدہ تحقیقات پر اثر انداز ہو۔
سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 13 دسمبر کو ہونے والی افراتفری کے بعد سے محکمہ کھیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جس پر عوام اور سیاسی حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ اس واقعے کو دنیا کے سب سے مشہور کھلاڑیوں میں سے ایک کے ایونٹ کے لیے منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ادھر وزیر کھیل کے مستعفی ہونے سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ چیف سکریٹری کے دفتر سے جاری ایک پریس ریلیز میں ریاستی حکومت نے کہا کہ ڈی جی پی راجیو کمار کو ایک وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں ان سے 24 گھنٹوں کے اندر وضاحت دینے کو کہا گیا ہے کہ اس طرح کی بڑے پیمانے پر بدانتظامی کو کیسے پیش آنے دیا گیا، منتظمین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ موثر تال میل کا فقدان کیوں تھا۔ بیدھا نگر کے پولس کمشنر مکیش کمار سے بھی اپنے کمشنریٹ کے کردار کے بارے میں ایسی ہی وضاحت فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔
اعلیٰ پولیس حکام کی یہ جوابدہی ریاست کی انتظامی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ہے۔
سالٹ لیک اسٹیڈیم میں یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے سی ای او دیب کمار نندن کو ایونٹ مینجمنٹ میں غفلت برتنے پر فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) انیش سرکار، جو تقریب کے دن انچارج تھے، کو مبینہ طور پر غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ کھیل کے پرنسپل سکریٹری راجیش کمار سنہا کو بھی وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے ریٹائرڈ جسٹس عاصم کمار رے کے مشورہ پر ایک چار رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی ہے، جس نے آزادانہ تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایس آئی ٹی میں سینئر آئی پی ایس افسران پیوش پانڈے، جاوید شمیم، سپرتیم سرکار اور مرلی دھر شامل ہیں۔
