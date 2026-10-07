مہنگائی نے عام خاندانوں کا بجٹ بگاڑ دیا، خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 70 فیصد تک اضافہ، کانگریس کا مودی حکومت پر حملہ
کانگریس رہنما نے دعویٰ کیا کہ دیوالی سے قبل خشک میوہ جات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
Published : October 7, 2026 at 7:49 PM IST
نئی دہلی : تہواروں کے موسم، بالخصوص دیوالی سے قبل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے معاملے پر کانگریس نے مرکز کی نریندر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے خشک میوہ جات کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مہنگائی نے عام اور متوسط طبقے کے خاندانوں کے گھریلو بجٹ پر اضافی بوجھ ڈال دیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری اور شعبۂ مواصلات کے انچارج جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک میڈیا رپورٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے حکومت پر طنز کیا۔
انہوں نے مشہور لوک گیت ’’مہنگائی ڈائن کھائے جات ہے‘‘ کے حوالے سے کہا کہ مودی حکومت کی سرپرستی میں مہنگائی عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ جے رام رمیش نے ہندی میں اپنی پوسٹ میں لکھاکہ ’’مودی سرکار کے سرپرستی میں، مہنگائی ڈائن کھائے جات ہے!‘‘ انہوں نے کہا کہ دیوالی خوشیوں کا تہوار ہے، لیکن اشیائے ضروریہ اور دیگر مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے متوسط اور غریب خاندانوں کے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
کانگریس رہنما نے دعویٰ کیا کہ دیوالی سے قبل خشک میوہ جات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دہلی کے سب سے بڑے تھوک خشک میوہ بازار کھاری باؤلی میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ اور کھجور سمیت مختلف خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافے نے گھریلو بجٹ کو متاثر کرنا شروع کردیا ہے۔ جے رام رمیش کے مطابق پستہ کی قیمت میں تقریباً 70 فیصد تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ بادام کی قیمتیں 20 سے 40 فیصد تک بڑھی ہیں۔ اسی طرح کاجو سمیت دیگر خشک میوہ جات بھی پہلے کے مقابلے میں مہنگے ہوگئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تہواروں کے موسم میں جب خاندان روایتی طور پر مٹھائیوں اور خشک میوہ جات کی خریداری کرتے ہیں، اس وقت قیمتوں میں اضافہ عام صارفین کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ دیوالی سے قبل معاشرے کا تقریباً ہر طبقہ مہنگائی کے جھٹکے سے متاثر ہوا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے اعداد و شمار کے ذریعے مہنگائی کی حقیقی صورت حال کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عام ہندوستانی اس کے اثرات اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کر رہا ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ مہنگائی سے عوام کو راحت کب ملے گی اور عام خاندانوں کی جیب پر پڑنے والے اس اضافی بوجھ کی ذمہ داری کون لے گا؟ کانگریس کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سب سے زیادہ اثر ان خاندانوں پر پڑتا ہے جن کی آمدنی محدود ہے اور جنہیں خوراک، تعلیم، صحت اور دیگر ضروری اخراجات کے ساتھ ساتھ تہواروں کے اضافی اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔
جے رام رمیش نے جس جملے کا استعمال کیاکہ ’’مہنگائی ڈائن کھائے جات ہے‘‘، وہ دراصل ایک طنزیہ لوک گیت ہے جو 2010 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم ’’پیپلی لائیو‘‘ میں شامل ہونے کے بعد خاصا مقبول ہوا تھا۔ گیت میں مہنگائی کو ایک ایسی ’’ڈائن‘‘ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو عام آدمی کو مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ کانگریس نے اسی معروف جملے کو استعمال کرتے ہوئے موجودہ مہنگائی کے مسئلے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔
کانگریس کا الزام ہے کہ حکومت مہنگائی کے حقیقی اثرات کو سرکاری اعداد و شمار کے ذریعے کم ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ عام شہری روزمرہ خریداری میں بڑھتی قیمتوں کا براہِ راست سامنا کر رہا ہے۔ کانگریس گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کو سیاسی مسئلہ بناتی رہی ہے اور مودی حکومت پر ’’عوام مخالف‘‘ پالیسیوں پر عمل کرنے کا الزام عائد کرتی رہی ہے۔
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دوسری جانب مرکزی حکومت کانگریس کے ان الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے اور معیشت کی مجموعی صورت حال کے حق میں جی ڈی پی کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتی ہے۔