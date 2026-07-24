حکومت اور سی جے پی کے درمیان میٹنگ ختم، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوسکا، کل دوبارہ مذاکرات
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کے چیف ترجمان سوربھ داس نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ملاقات کا ماحول مثبت رہا۔
Published : July 24, 2026 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: پیپر لیک کے معاملے پر دہلی حکومت اور جنتا پارٹی کے ترجمانوں کے درمیان تعطل جاری ہے، جمعہ کو ایک اعلی سطحی میٹنگ کے باوجود اجلاس بغیر کسی حتمی نتیجے کے ختم ہوگیا۔ اگرچہ کچھ نکات پر اتفاق کے آثار نظر آرہے ہیں، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبے پر دونوں فریقین میں اختلاف ہے۔
#WATCH | Delhi | After meeting with the government, Cockroach Janta Party's National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "The government has asked for time till tomorrow afternoon on our demand for Dharmendra Pradhan's resignation. We hope the govt will remove him soon. The… pic.twitter.com/0zwUGAJ6W0— ANI (@ANI) July 24, 2026
ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟
اطلاعات کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات کانسٹی ٹیوشن کلب میں ہوئی۔ ملاقات صرف 10 منٹ تک جاری رہی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کے چیف ترجمان سوربھ داس نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ملاقات کا ماحول مثبت رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں دو اہم امور پر مثبت تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی نے حال ہی میں پیپر لیک جیسے افسوسناک واقعات میں اپنی جانیں گنوانے والے طلباء کے خاندانوں کے لیے ہر ایک کو ایک کروڑ روپے کا مالی معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مزید برآں، حکومت کی طرف سے طلباء کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے کے حوالے سے مثبت اشارے ملے ہیں۔
#WATCH | Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/AYMu9RD8d8— ANI (@ANI) July 24, 2026
ترجمان آشوتوش رانکا نے کہا، "حکومت نے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے ہمارے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کل دوپہر تک کا وقت مانگا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت انہیں جلد ہی ہٹا دے گی۔ حکومت نے دو مطالبات کو اصولی طور پر منظوری دے دی ہے جن میں معاوضہ اور طلبہ کے خلاف قانونی مقدمات واپس لینا شامل ہیں-
Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/fOOEHWM7HR— ANI (@ANI) July 24, 2026
پارٹی استعفے پر بضد ہے، کل دوبارہ بات چیت
معاوضے اور قانونی چارہ جوئی پر سمجھوتہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کاکروچ جنتا پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک ان کے اہم ترین مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ سوربھ داس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا جب تک مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دیتے، احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ اس نازک مسئلے اور مزید حکمت عملی پر بات چیت کے لیے دونوں فریق ہفتے کی شام دوبارہ ملاقات کریں گے۔
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