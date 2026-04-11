اترپردیش سے چونکا دینے والی خبر، پانچ ماہ سے بیٹی کی لاش کے ساتھ رہ رہا تھا زندہ باپ
میرٹھ میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا، پولیس پورے معاملے کی جانچ میں مصروف ہے۔
Published : April 11, 2026 at 5:10 PM IST
میرٹھ، اترپردیش: ضلع میں ایک نوجوان خاتون کا کنکال برآمد ہوا ہے۔ کنکال خاتون کے والد کے گھر سے برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی موت پانچ ماہ قبل ہوئی تھی۔ 76 سالہ والد اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ جادو ٹونے میں بھی ملوث تھا۔ جمعہ کو پوری کہانی سامنے آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ پولیس نے کنکال برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس کو گھر سے پرفیوم کی کئی بوتلیں بھی ملی ہیں۔ شبہ ہے کہ یہ بوتلیں جسم کی بدبو چھپانے کے لیے استعمال کی گئی ہوں گی۔ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
کیا ہے پوری کہانی؟
ادے بھانو بسواس میرٹھ کے صدر تھانہ علاقے کے تحت تیلی محلہ میں رہتے ہیں۔ وہ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے دفتر میں بطور کلرک ریٹائر ہوئے۔ ان کی اکلوتی بیٹی پریانکا بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ پرینکا ایک پرائیویٹ ٹیچر تھیں اور ایک پرائیویٹ انسٹی ٹیوٹ میں کمپیوٹر کے مضامین پڑھاتی تھیں۔ پرینکا نے ڈبل ایم اے اور ایم ٹیک کیا تھا۔
اس کی بیوی کا انتقال 13 سال قبل ہوا
پولیس کے مطابق، ادے بھانو کی بیوی شرمشتھا کا انتقال 13 سال قبل ہوا تھا۔ 2013 میں، جب وہ وارانسی میں یوپی بورڈ کے دفتر میں تعینات تھے، وہ اپنے گھر جانے سے قاصر تھے۔ شرمشتھا اس بات کو لے کر پریشان ہوگئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی پریانکا بے حال ہو گئی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور شاذ و نادر ہی کسی سے بات کی۔ وہ دھیرے دھیرے بیماری پر قابو پا رہی تھی۔ اس کے والد کے مطابق اسے یرقان ہو گیا تھا۔ ادے بھانو نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا۔ اچانک دونوں غائب ہو گئے۔ بزرگ نے سب کو بتایا کہ وہ دہرادون میں اپنی بیٹی کا علاج کروا رہا ہے۔
کیسے کھلا راز؟
جب ادے کے ایک رشتہ دار نے انہیں جمعہ کی دوپہر چائے کے اسٹال پر بیٹھے دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی پرینکا کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ بزرگ نے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ وہ دہرادون کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ مشکوک ہو کر اس سے پوچھ گچھ کی اور جب اس سے بار بار پوچھ گچھ کی گئی تو کافی تاخیر کے بعد بھی اس نے برقرار رکھا کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے۔ ادے بھانو بسواس کا اصل تعلق بنگال سے ہے۔ جمعہ کی دیر شام، رشتہ داروں نے ادے بھانو کے گھر آنے پر اصرار کیا۔
گھر میں داخل ہوتے ہی رشتہ داروں نے بتایا کہ ان کی بیٹی اندر ہے۔ اس کا کنکال بستر پر پڑا تھا، کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے وہ کمبل کے نیچے سو رہی ہو۔ گھر گندگی سے اٹا ہوا تھا۔ بزرگ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ لواحقین نے پولیس کو بلایا جس نے لاش کو تحویل میں لے لیا۔
بوڑھے والد نے پولیس کو یہ بات بتائی
جب پولیس نے بوڑھے والد ادے بھانو بسواس سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ لاش ان کی بیٹی پرینکا بسواس کی ہے جس کی تقریباً پانچ ماہ قبل موت ہوئی تھی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پرینکا کے رشتہ دار بسواجیت کمار بسواس کے مطابق ادے بھانو بسواس ان کے چچا ہیں۔ انھوں نے کہا کہ انھوں نے آخری بار پرینکا کو 5 دسمبر کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد پرینکا نظر نہیں آئیں اور نہ ہی ان کے چچا نے فون کیا۔
ایک مولوی سے بھی ہو رہا تھا بیٹی کا علاج
گھر سے پرفیوم کی متعدد بوتلیں برآمد ہوئیں۔ سول لائنز کی سی او نوینا شکلا اور مقامی پولیس اسٹیشن سمیت پولیس ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ پوچھ گچھ کے بعد ادے بھانو بسواس کو حراست میں لے کر صدر بازار پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ بڑی تعداد میں پرفیوم کی چھوٹی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بیٹی کا علاج ایک مولوی سے بھی ہو رہا تھا۔ مولوی کے ساتھ ناروا سلوک کی خبر کے بعد ہندو رہنما سچن سروہی نے اس معاملے میں مولوی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سول لائنز کی سی او نوینا شکلا نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں۔ جسم بہت خراب حالت میں ہے۔ جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔