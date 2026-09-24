میڈیا رپورٹ کے انکشاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات کھڑے کر دیے: ایس وائی قریشی
بہار ایس آئی آر کے بعد سے اپوزیشن اس مشق کے ذریعے الیکشن کمیشن پر بی جے پی کی طرفداری کا الزام لگاتی رہی ہے۔
Published : September 24, 2026 at 8:42 AM IST
نئی دہلی: سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے بدھ کے روز ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے انتخابی پینل کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر ایک سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 ماہ کے اندر کم از کم 14 بار دو الیکشن کمشنروں، وویک جوشی اور سکھبیر سنگھ سندھو نے ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے معاملات پر اعتراضات اٹھائے جنہیں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے نظر انداز کر دیا۔
بدھ کی شام یہاں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں 'دی ڈیلیمیٹیشن ڈیبیٹ- دی یونین اینڈ اٹس یونٹس' نام کی کتاب کی تقریبِ رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "انڈین ایکسپریس میں آج کے انکشاف نے دراصل اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ان کے اپنے الیکشن کمشنر (ایس آئی آر مشق سے متعلق) اپنائے جانے والے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ درحقیقت، اس انکشاف نے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر ایک سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے۔"
کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ "کیونکہ اگر دو لوگوں کو فیصلہ لینا ہو، اور اس معاملے میں ایک ہی شخص تمام فیصلے لیتا رہا ہو، تو یہ سب (فیصلے) 'غیر قانونی' ہیں۔" سابق چیف الیکشن کمشنر نے اصرار کیا کہ لیے گئے تمام "غیر قانونی فیصلوں" کو واپس لیا جانا چاہیے۔
قابل ذکر ہے کہ اس وقت دہلی سمیت 16 ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں میزورم، اوڈیشہ، منی پور، آندھرا پردیش، سکم، اروناچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، کرناٹک، ناگالینڈ، جھارکھنڈ، تریپورہ، مہاراشٹر اور میگھالیہ شامل ہیں۔
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پہلے مرحلے میں، گزشتہ سال اسمبلی انتخابات سے قبل بہار میں ووٹر لسٹوں کی 'خصوصی گہری نظرثانی' کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ تب سے اپوزیشن، خاص طور پر کانگریس، انتخابی پینل پر اس مشق کے ذریعے بی جے پی کی طرفداری کرنے کا الزام لگاتی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا تھا کہ ایس آئی آر کا بنیادی مقصد تمام اہل ووٹرز کو شامل کر کے اور نااہل ووٹرز کو خارج کر کے انتخابی فہرستوں کو پاک کرنا ہے۔
بہار میں ایس آئی آر کا حوالہ دیتے ہوئے، قریشی نے پوچھا کہ اس مشق کے ذریعے کتنے "گھس پیٹھیوں" کی شناخت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ "یہ پوری مشق دراندازوں کا پتہ لگانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ بہار میں اس مشق کے ذریعے کتنے درانداز پائے گئے۔" سابق چیف الیکشن کمشنر نے جاری ایس آئی آر مشق کو "مشکوک" قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ پوری مشق بہت مشکوک لگتی ہے۔ جب سے یہ شروع ہوئی ہے، میں اس پر سوال اٹھا رہا ہوں۔" اس سے قبل دن میں، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپنی صفائی میں کہا کہ مختلف آراء اور مشاہدات کسی بھی ادارے میں غور و خوض کا ایک معمول کا حصہ ہوتے ہیں۔ انتخابی پینل نے کہا کہ اس کے تمام اقدامات قانون کے مطابق رہے ہیں اور یہ ایک کثیر رکنی آئینی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔
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ایک انگریزی قومی روزنامے میں شائع ہونے والی خبر کا واضح حوالہ دیتے ہوئے، الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 324، قوانین اور قائم شدہ ادارہ جاتی روایات کے سخت مینڈیٹ کے تحت کام کرتا ہے۔
کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ "کمیشن ایک کثیر رکنی آئینی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ تحریری نوٹس، مشاہدات، تکنیکی تجاویز اور اندرونی جانچ پڑتال معیاری اور جاری رہنے والے طریقہ کار ہیں جن کا مقصد مکمل شفافیت، قانونی تعمیل اور آپریشنل سختی کو یقینی بنانا ہے۔ ای سی آئی کے تمام اقدامات کمیشن کے قوانین اور ہدایات کے مطابق رہے ہیں۔"
ای سی آئی نے کہا کہ اس کی طرف سے جاری کردہ تمام سرکاری احکامات، فیصلے اور انتظامی ہدایات مکمل قانونی منظوری رکھتی ہیں، نیز 'چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز قانون کے مطابق قائم کردہ طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔
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