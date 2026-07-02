ہر شخص سالانہ 47 کلو گوشت کھاتا ہے، چکن اور مٹن کی مانگ میں چھ گنا اضافہ ہوا ہے جس سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے
اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی تازہ رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں۔ جانیے بھارت میں کتنے نان ویجیٹیرین ہیں۔
Published : July 2, 2026 at 3:54 PM IST
گوشت کی کھپت کے ماحولیاتی اثرات: جہاں امریکہ ایران اور روس یوکرین جنگوں کی وجہ سے دنیا میں تناؤ عروج پر ہے وہیں اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کی ایک حالیہ رپورٹ نے سب کو چونکا دیا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق عالمی خوراک مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگ اب سبزیوں اور سبزی خور کھانے سے منہ موڑ کر نان ویجیٹیرین کھانے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 60 سالوں میں نان ویجیٹیرین اشیاء کی مانگ میں چھ گنا اضافہ ہوا ہے۔
گوشت کی اس مسلسل بڑھتی ہوئی طلب اور رسد کے عالمی ماحول پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زراعت اور مویشی پالنے کے شعبے عالمی معیشت میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے ہیں۔ مزید برآں، غیر محفوظ خوراک لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ہر سال 15 لاکھ اموات ہو رہی ہیں۔ فوڈ سیفٹی کے عالمی دن پر، آئیے جانتے ہیں کہ گوشت کا استعمال کس طرح آب و ہوا کو خراب کر رہا ہے اور غیر محفوظ خوراک سے کیسے بچنا ہے۔ بھارت میں کتنے لوگ گوشت کھاتے ہیں؟
فی کس سالانہ گوشت کی کھپت 47 کلوگرام ہے: فی کس سالانہ گوشت کی کھپت ملک، آمدنی اور غذائی ترجیحات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ملک اور حالات کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ یو این فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (ایف اے او) کی ایک رپورٹ کے مطابق 1961 میں جب کہ فی کس اوسط سالانہ گوشت کا استعمال صرف 25 کلوگرام تھا، وہ 2022 تک دوگنا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص سالانہ 47 کلو گوشت کھا رہا ہے۔
چکن کی مانگ میں چھ گنا اضافہ ہوا ہے: 1961 میں، ایک اوسط شخص سالانہ 3 کلو سے کم چکن کھاتا تھا۔ یہ تعداد 2022 میں 17 کلوگرام تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فی کس چکن کی کھپت تقریباً چھ گنا بڑھ گئی ہے۔ سٹریٹ وینڈرز سے لے کر بڑے ریستوراں تک چکن سب سے زیادہ مانگی جانے والی پروڈکٹ ہے۔
سور کے گوشت کی مانگ دوگنا: سور کے گوشت کی مانگ دوگنی ہو گئی ہے۔ فی الحال سور کے گوشت کی فی کس مانگ 15 کلو تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم گائے کے گوشت کے استعمال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تاہم، عالمی سطح پر فی کس گائے کے گوشت کی مانگ 9 کلو کے لگ بھگ ہے۔
ریاستہائے متحدہ میں سب سے زیادہ گوشت کی کھپت ہے: ریاستہائے متحدہ اور آسٹریلیا جیسے اعلی آمدنی والے ممالک میں گوشت کی کھپت سب سے زیادہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں فی کس گوشت کی کھپت 149 کلوگرام فی سال ہے، جب کہ آسٹریلیا میں یہ 93 کلوگرام فی شخص ہے۔ اوسطاً یورپی باشندے سالانہ 90 کلو گوشت کھاتے ہیں۔ تاہم، کچھ افریقی ممالک (جیسے روانڈا یا ایتھوپیا) میں، فی کس گوشت کی کھپت صرف 7 سے 9 کلوگرام فی سال ہے۔
ہندوستان میں 80% لوگ گوشت کھاتے ہیں: ہندوستان میں گوشت، مرغی، سمندری غذا اور انڈے بڑے پیمانے پر کھائے جاتے ہیں۔ 15-49 سال کی عمر کے 10 میں سے تقریباً 8 لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کھانے والوں کا حصہ مردوں میں (87%) عورتوں (75%) کے مقابلے زیادہ ہے۔ حالیہ برسوں میں، گوشت کھانے والے ہندوستانی بالغوں کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، جو کہ 2006 میں 74% سے 2021 میں 80% ہو گیا ہے۔ کم آمدنی والے گروہوں میں گوشت کا استعمال زیادہ ہے۔
ہندوستان میں 1 بلین سے زیادہ لوگ سبزی خور ہیں: ہندوستان کی تقریباً 70% سے 81% آبادی سبزی خور ہے، جو کہ 1 بلین سے زیادہ ہے۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے (NFHS) کے مطابق، زیادہ تر ہندوستانی اپنی خوراک میں گوشت، مچھلی، انڈے یا چکن کھاتے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں، جیسے مغربی بنگال، کیرالہ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، اور اڈیشہ میں، سبزی خوروں کا تناسب تقریباً 100% ہے۔
ان میں سے مغربی بنگال میں 99%، کیرالہ میں 99%، آندھرا پردیش میں 97%، تلنگانہ میں 98%، تمل ناڈو میں 98%، اور اڈیشہ میں 97% لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں سبزی خوروں کا تناسب تقریباً 100% ہے۔ تقریباً 78 فیصد ہندو نان ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں۔ بھارت میں گوشت، مرغی، سمندری غذا اور انڈے بڑے پیمانے پر کھائے جاتے ہیں۔
غریب زیادہ گوشت کھاتے ہیں، امیر کم کھاتے ہیں: ہندوستان کی غریب ترین آبادی میں 10 میں سے تقریباً 9 لوگ گوشت کھاتے ہیں، جب کہ امیر ترین آبادی میں یہ تعداد 10 میں سے تقریباً سات ہے۔ 2019-21 میں کیے گئے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے (NFHS-5) کے اعداد و شمار کے مطابق، مردوں کا حصہ مکمل طور پر 15-94 فیصد تھا۔
خواتین کا حصہ 29.4 فیصد تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد گوشت کھانے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں، جب کہ خواتین میں اسے کم کھانے کا امکان ہے۔ تاہم، تقریباً ایک تہائی خواتین ہفتے میں ایک بار نان ویجیٹیرین کھانا کھاتی ہیں۔ مجموعی طور پر، اس پیمائش کے مطابق، 29 فیصد خواتین اور 17 فیصد مرد سبزی خور ہیں۔
ہندوستان اور پاکستان میں فی کس گوشت کی کھپت: ہندوستان میں سالانہ فی کس گوشت کی کھپت 7.51 کلوگرام ہے۔ 2018-19 سے فی کس گوشت کی کھپت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2018-19 میں فی کس گوشت کی کھپت 6.15 کلوگرام تھی جو کہ 2024-25 میں بڑھ کر 7.51 کلوگرام ہونے کی توقع ہے۔ مزید برآں، گوشت کی کل پیداوار کے لحاظ سے ہندوستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ملک میں گوشت کی کل پیداوار 2024-25 میں 10.50 ملین ٹن ہو گی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 2.46 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔ دریں اثنا، پاکستان میں، فی کس گوشت کی سالانہ کھپت 12.7 کلوگرام سے 32 کلوگرام تک ہے۔
تلنگانہ میں گوشت کی سب سے زیادہ مانگ ہے: نیشنل سیمپل سروے آفس اور نیشنل میٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (NMRI) کے مطابق، تلنگانہ ہندوستان کی سب سے زیادہ گوشت استعمال کرنے والی ریاست ہے۔ یہاں فی کس گوشت کی کھپت تقریباً 24 کلوگرام سالانہ ہے، جو صرف 7 کلوگرام سے زیادہ کی قومی اوسط سے تین گنا زیادہ ہے۔ خوراک کے کل اخراجات میں گوشت کا اوسط حصہ 1988 میں 5% سے بڑھ کر 2023 میں 10% ہو گیا ہے۔ اوسطاً، مغربی بنگال، کیرالہ، گوا اور شمال مشرقی ریاستوں میں خوراک کے کل اخراجات کا تقریباً پانچواں حصہ گوشت ہے۔
گوشت ماحول پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے: عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پودوں پر مبنی خوراک ماحول کے لیے بہتر ہے، جب کہ سبزی خور غذا ماحول پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ درحقیقت، تمام نان ویجیٹیرین ڈائیٹس کو مویشی پالنے کے لیے کافی زمین، توانائی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نان ویجیٹیرین ڈائیٹس، یعنی نان ویجیٹیرین اشیاء جیسے سرخ گوشت اور کھیت میں پالے ہوئے جھینگا سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسیں خارج کرتے ہیں۔
کیونکہ جنگلات اور مینگرووز کو چراگاہوں اور جھینگوں کے فارموں کے لیے کاٹا جاتا ہے جس سے ذخیرہ شدہ کاربن خارج ہوتا ہے۔ مزید برآں، گائے اور بھیڑ اپنا کھانا ہضم کرتے وقت میتھین گیس چھوڑتی ہیں۔ جانوروں کا اخراج نقصان دہ گیسیں پیدا کرتا ہے۔ تاہم، پودوں پر مبنی خوراک کو کم زمین، پانی، اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کاربن کے اثرات کم ہوتے ہیں۔
سبزی خور خوراک ماحول کے لیے زیادہ محفوظ کیوں ہے: اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کھانے کے لیے جانوروں کی پرورش کرنے سے دنیا کی تمام کاروں اور ٹرکوں سے زیادہ گرین ہاؤس گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ محکمہ برائے ماحولیات، خوراک اور دیہی امور (DEFRA) کی رپورٹ کے مطابق، 1 کلو مرغی کا گوشت 2.9 کلوگرام CO2e خارج کرتا ہے، جبکہ 1 کلو آلو صرف 0.23 کلوگرام CO2e خارج کرتا ہے۔ اس لیے سبزی خور خوراک ماحول کے لیے بہت بہتر ہے۔
غیر محفوظ خوراک ہر سال 1.5 ملین جانیں لیتی ہے: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کی ایک رپورٹ کے مطابق، 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بڑوں کے مقابلے میں غیر محفوظ خوراک کی وجہ سے بیمار ہونے کے امکانات تقریباً تین گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر سال دنیا بھر میں 15 لاکھ اموات کا ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کی صحت کے ادارے کے مطابق، چھوٹے بچے عالمی آبادی کا صرف 9 فیصد ہیں، لیکن ان میں خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں، خاص طور پر اسہال کی بیماریوں کے 33 فیصد کیسز ہوتے ہیں، جو بہت مہلک ہو سکتی ہیں۔
کھانا کب غیر محفوظ ہو جاتا ہے؟ جب کوئی کھانا (سبزی یا نان ویجیٹیرین) نقصان دہ بیکٹیریا، وائرس، پرجیویوں، یا زہریلے کیمیکلز پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ نقصان دہ بیکٹیریا، وائرس اور پرجیوی اکثر کچے گوشت، کم پکے ہوئے انڈے اور آلودہ پانی سے آتے ہیں۔ مزید برآں، شیشے کے ٹکڑوں، چھوٹے پتھروں، پلاسٹک کی موجودگی اور کھانے میں کیڑے مار ادویات کا زیادہ استعمال اسے خراب کر سکتا ہے۔
غیر محفوظ خوراک دماغی نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہے: اقوام متحدہ کے ادارہ صحت کے مطابق شیشے جیسی کھانے کی اشیاء میں میتھائل مرکری (مرکری) کی موجودگی دماغی نشوونما کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی ایک رپورٹ کے مطابق غیر محفوظ خوراک کی وجہ سے ہر سال 866 ملین لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان میں سے 15 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ اگرچہ احتیاطی تدابیر زیادہ تر معاملات میں کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن اموات کی یہ تعداد تشویشناک ہے۔
گوشت کی طلب میں اضافے کا سبب کیا ہے؟ سائنس ڈائریکٹ کے مطابق دنیا بھر میں گوشت کی طلب میں اضافے کی بنیادی وجوہات میں آبادی میں اضافہ، آمدنی میں اضافہ، شہری کاری اور غذائی عادات میں تبدیلی شامل ہیں۔ درحقیقت، ان ممالک میں جہاں آمدنی بڑھ رہی ہے اور شہری کاری میں تیزی آئی ہے، لوگوں کے طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی آئی ہے۔ لوگ اپنی خوراک میں گوشت کو شامل کر رہے ہیں، دال، چاول اور ہری سبزیوں کو ترک کر رہے ہیں اور اسے اسٹیٹس سمبل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نتائج گلوبل وارمنگ کی صورت میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔