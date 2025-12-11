گوا نائٹ کلب آتشزدگی: ریاستی حکومت کی ملزمین کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی درخواست
وزارت خارجہ موجودہ قانون کے تحت پاسپورٹ رد کرنے کی درخواست کی موجودہ ضوابط کے مطابق جانچ کر رہی ہے۔
Published : December 11, 2025 at 8:43 AM IST
نئی دہلی: ذرائع کے مطابق گوا حکومت نے وزارت خارجہ سے گوا نائٹ کلب آتشزدگی کیس کے کلیدی ملزمین گورو لوتھرا اور سوربھ لوتھرا کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزارت خارجہ انڈین پاسپورٹ ایکٹ کے تحت اس درخواست پر غور کر رہی ہے۔
دہلی پولیس نے روہنی عدالت کو مطلع کیا کہ ملزم گورو اور بھائی سوربھ لوتھرا نے گوا کلب آتشزدگی کے واقعے کے فوراً بعد ملک چھوڑ دیا اور گوا کی ایک عدالت نے پہلے ہی ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اس معاملے پر ایک بیان میں کہا کہ لوتھرا برادران جان بوجھ کر جانچ سے بچ رہے ہیں اور انہیں کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جانا چاہیے۔
تاہم ملزمان نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت کو آگاہ کیا کہ انہیں بھارت آنے پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کام سے متعلق وجوہات کی بناء پر تھائی لینڈ گئے تھے اور اب واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن کسٹڈی ایکشن کا خدشہ ہے۔ ان کے وکلاء نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے مؤکلوں نے گوا کی عدالت میں حاضری کے لیے صرف مختصر وقت کے لیے ٹرانزٹ تحفظ مانگا ہے۔
بدھ کے روز دہلی کی ایک عدالت نے ٹرانزٹ پیشگی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی اور اس کی برقراری پر سوال اٹھایا، یہ دیکھتے ہوئے کہ درخواست گزار فی الحال اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ سینئر وکلاء سدھارتھ لوتھرا اور تنویر احمد میر نے دلیل دی کہ ملزمان دہلی کے مستقل رہائشی ہیں اور ان کے دائرہ اختیار سے باہر کی عدالتیں عبوری پیشگی ضمانت سے متعلق فوری معاملات میں نوٹس جاری کر سکتی ہیں۔
ریاستی حکومت کے وکیل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں ملزم بھائی مفرور ہیں اور ان کی بھارت سے روانگی اور گوا پولیس کی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کے لیے وقت مانگا۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے ریاست کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت سے قبل تمام متعلقہ جانکاری ریکارڈ پر رکھیں۔
وکیل دفاع نے جمعرات تک عارضی تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لوتھرا برادران واپس آنا چاہتے ہیں اور قانونی کارروائی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبردستی کارروائی سے ڈرتے ہیں۔ ریاست نے غیر ضمانتی وارنٹ اور فرار ہونے کے امکان کا حوالہ دیتے ہوئے اپیل کی مخالفت کی۔
عدالت نے کوئی عبوری تحفظ فراہم کیے بغیر اگلی سماعت آج کے لیے مقرر کی۔ گورو اور سورو لوتھرا کی ٹرانزٹ پیشگی ضمانت کی درخواست پر جمعرات کو دوپہر 12 بجے سماعت ہوگی، جب عدالت ریاست کی اسٹیٹس رپورٹ پر غور کرے گی اور پولیس کے اعتراضات کو دیکھتے ہوئے ٹرانزٹ ریلیف کی درخواست پر فیصلہ کرے گی۔
ملزم کے وکیل نے کہا کہ افسران کا ارادہ تھا کہ ملزم کے پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے، حالانکہ وہ صرف کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ملزمان گرفتاری سے خوفزدہ ہیں اور اپنے قانونی علاج کے لیے تحفظ کی تلاش میں ہیں۔
دونوں بھائی گوا کے نائٹ کلب میں آتشزدگی کے بعد تھائی لینڈ فرار ہو گئے۔ اس واقعے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے اور اب ان کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دریں اثنا، دہلی کی ساکیت عدالت نے گوا پولیس کو اجے گپتا کا 36 گھنٹے کا ٹرانزٹ ریمانڈ منظور کیا ہے، جسے گوا کلب آتشزدگی کیس کے سلسلے میں دہلی سے گرفتار کیا گیا تھا۔
