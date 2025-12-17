وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش کے سفیر کو طلب کیا، بھارتی مشن کی سکیورٹی کو یقینی بنانے پر دیا زور
بھارت نے بنگلہ دیش کے سفیر کو طلب کر کے ڈھاکہ میں سکیورٹی کی بگڑتی صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
Published : December 17, 2025 at 3:15 PM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے بدھ کو بنگلہ دیش کے سفیر ریاض حمید اللہ کو طلب کیا اور بنگلہ دیش میں بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورت حال پر بھارت کی گہری تشویش سے آگاہ کیا۔
وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق بنگلہ دیش کے سفیر کی توجہ خاص طور پر کچھ بنیاد پرست عناصر کی سرگرمیوں کی طرف مبذول کرائی گئی جنہوں نے بھارت کے خلاف اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ "بھارت بنگلہ دیش میں کچھ حالیہ واقعات کے بارے میں بنیاد پرست عناصر کی طرف سے بنائے گئے جھوٹے بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ عبوری حکومت نے نہ تو مکمل تحقیقات کی اور نہ ہی بھارت کے ساتھ واقعات کے شواہد ساجھا کیے۔"
VIDEO | Delhi: Bangladesh High Commissioner M Riaz Hamidullah summoned by MEA over security concerns of the Indian High Commission in Dhaka.— Press Trust of India (@PTI_News) December 17, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/cecXOOxlNV
وزارت خارجہ نے کہا کہ "بھارت کے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں جو کہ آزادی کی جدوجہد سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف پیش رفتوں اور عوام سے عوام کے باہمی رابطوں سے یہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ ہم بنگلہ دیش میں امن اور استحکام کی حمایت کرتے ہیں اور مستقل طور پر پرامن ماحول میں آزادانہ، منصفانہ، جامع اور قابل اعتماد انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔"
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ عبوری حکومت اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش میں سفارتی مشنز اور دفاتر کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔
بنگلہ دیش کے سفیر نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کے رہنما حسنات عبداللہ کے حالیہ بھارت مخالف بیانات کے بعد طلب کیا گیا ہے۔ عبداللہ نے ایک عوامی ریلی میں دھمکی دی کہ اگر بنگلہ دیش غیر مستحکم ہوتا ہے تو وہ سیون سسٹرس (بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں) کو الگ کر دیں گے اور شمال مشرق کے علیحدگی پسندوں کو پناہ دیں گے۔ عبداللہ اپنے سخت بھارت مخالف موقف کے لیے جانے جاتے ہیں۔
اس سے قبل بھارت کے دارالحکومت دہلی میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے میں بنگلہ دیش کی فتح کا دن ثقافتی پروگرام کے ساتھ منایا گیا۔ بنگلہ دیشی سفیر ریاض حمید اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان خوشحالی، امن اور علاقائی سلامتی پر مرکوز باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی انحصار کا ذکر کیا اور ان کی شراکت کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ "بنگلہ دیش اور ہم سب اپنے لوگوں، خاص طور پر نوجوان نسل کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری آبادی بہت نوجوان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے مشترکہ مفاد میں ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر منحصر ہیں... ہماری پوری توجہ خطے میں خوشحالی، امن اور سلامتی پر مرکوز ہے۔"
تقریب میں بنگلہ دیش کی ثقافت اور ورثے کی نمائش کی گئی اور یوم آزادی کا جشن منایا گیا۔ سفیر نے بنگلہ دیش کے اپنے عوام کے مفادات کو آگے بڑھانے اور بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔
مزید پڑھیں:
بنگلہ دیش: 2024 کی عوامی بغاوت کے بعد پہلی بار فروری 2026 میں ہوں گے عام انتخابات
بنگلہ دیش کے انتخابات سے قبل طلبا کی زیر قیادت نئی جماعت نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا اتحاد
بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو کرپشن کیس میں 21 سال قید کی سزا سنادی گئی
شیخ حسینہ کی سزائے موت سے بھارت بنگلہ دیش تعلقات بے مثال بحران کے شکار
ملک بدر کی گئی بنگال کی رہائشی سنالی خاتون اور اس کے بیٹے کو بنگلہ دیش سے بھارت واپس لایا گیا