وزارت خارجہ نے چابہار بندرگاہ منصوبے سے بھارت کی دستبرداری کے دعووں کو مسترد کر دیا
چابہار بندرگاہ کو چلانے کے لیے باضابطہ 10 سالہ معاہدے کو 23 مئی 2016 کو حتمی شکل دی گئی تھی۔
نئی دہلی: ان اطلاعات کے بعد کہ بھارت نے مبینہ امریکی دباؤ کی وجہ سے ایران میں چابہار پورٹ پروجیکٹ سے دستبرداری اختیار کرلی ہے، وزارت خارجہ نے جمعرات کو واضح کیا کہ امریکہ نے بھارت کو ایک خط جاری کیا ہے جس میں اس منصوبے کو پابندیوں سے 26 اپریل 2026 تک غیر مشروط استثنیٰ دیا گیا ہے۔
چابہار بندرگاہ کے منصوبے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ "28 اکتوبر، 2025 کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امریکی محکمہ خزانہ نے پابندیوں سے غیر مشروط استثنیٰ فراہم کرنے والا ایک خط جاری کیا، جو کہ 26 اپریل 2026 تک کے لیے ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ اس معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔"
وزارت خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیاں اس معاملے پر حکومت کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کانگریس کے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیڑا نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "چابہار کوئی عام بندرگاہ نہیں ہے۔ یہ بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے ایک اہم، براہ راست سمندری رابطہ فراہم کرتا ہے، جس سے ہمیں پاکستان کو بائی پاس کرنے اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقابلہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔"
مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ "اب یہ سننا کہ بھارت نے امریکی دباؤ کے پہلے اشارے پر چابہار سے غیر رسمی طور پر دستبرداری اختیار کر لی ہے، یہ اس حکومت کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔"
کھیڑا نے اس معاملے میں مرکزی بی جے پی حکومت سے بھی سوال کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ "بھارتی حکومت کب تک واشنگٹن کو ہمارے قومی مفادات پر فیصلے کرنے کی اجازت دے گی؟ تو سوال چابہار بندرگاہ یا روسی تیل کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مودی امریکہ کو بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟"
اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے شیو سینا یو بی ٹی ایم پی پرینکا چترویدی نے بھی ٹویٹر پر لکھا کہ "بھارت ایران میں چابہار بندرگاہ سے تقریباً باہر نکل چکا ہے۔ وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کی قیمت پر ایک ملک کو خوش کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے۔"
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ چابہار بندرگاہ بھارت کو ایران کی مشرقی سرحدوں کے ذریعے افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی فراہم کرتی ہے، ایم پی نے کہا، "یہ منصوبہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے علاقائی سمندری ٹرانزٹ ٹریفک کو فروغ دینے کے لیے ایک اسٹریٹجک منصوبہ سمجھا جاتا ہے۔"
دریں اثنا، حکمراں بی جے پی نے کانگریس پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے اس معاملے پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی نے کہا کہ "آپ کے لیڈر راہل گاندھی کی طرح جھوٹ بولنا - آپ کا چابہار پورٹ پر 'ہتھیار ڈالنے' کا دعویٰ ایک خیالی تصور ہے۔"
بی جے پی نے مزید کہا کہ "بھارت نے پاکستان کو نظرانداز کرتے ہوئے افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے اپنے اسٹریٹجک گیٹ وے کی حفاظت کرتے ہوئے، مکمل کنٹرول اور ترقی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کو چلانے اور اس کو وسعت دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ جاری بات چیت بھارت کی مضبوط سفارت کاری کو ظایر کرتی ہے۔"
واضح رہے کہ بھارت نے 24 دسمبر 2018 کو ایران میں منعقدہ چابہار سہ فریقی معاہدے کے اجلاس کے دوران چابہار میں شاہد بہشتی بندرگاہ کے ایک حصے کا آپریشن سنبھالا تھا۔ بھارت نے چابہار بندرگاہ کے حوالے سے ایران کے ساتھ اپنی مصروفیات کا آغاز 2003 میں کیا تھا۔ تاہم، سنہ 2014 کے آخر میں اس پروجکٹ کو رفتار ملی، جس کے نتیجے میں مئی 2015 میں چابہار بندرگاہ کی ترقی کے لیے دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔
یہ ایم او یو چابہار بندرگاہ کے آپریشن کے لیے 10 سالہ رسمی معاہدے میں تبدیل ہوا، جسے 23 مئی 2016 کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے تہران کے دورے کے موقعے پر ہوا تھا۔
