امریکی بحریہ کے بھارتی بندرگاہوں کو استعمال کرنے کے بارے میں امریکی میڈیا کی رپورٹس جعلی ہیں: وزارت خارجہ
ایک امریکی چینل نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ امریکی جنگی جہاز ایران پر حملے کے لیے ہندوستانی بندرگاہوں کا استعمال کر رہے ہیں۔
Published : March 5, 2026 at 12:51 PM IST
نئی دہلی: مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان، وزارت خارجہ (MEA) نے بدھ کے روز ان سنسنی خیز رپورٹوں کی مکمل تردید کی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ امریکی بحریہ ہندوستانی بندرگاہوں کو ایران کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔
یہ تردید وزارت خارجہ کے آفیشل فیکٹ چیک ہینڈل سے واضح سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ اس نے غیر متزلزل عالمی ماحول میں غیر جانبداری اور حقائق پر مبنی سفارت کاری کے لیے ہندوستان کے عزم کو اجاگر کیا۔
Fake News Alert!— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 4, 2026
Claims being made on OAN, a US based channel that Indian ports are being used by the US Navy are fake and false. We caution you against such baseless and fabricated comments. pic.twitter.com/xiFWnkoXBk
یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب امریکہ میں مقیم ایک قدامت پسند ٹیلی ویژن نیٹ ورک One America News (OAN) نے دعویٰ کیا کہ ہندوستانی بحریہ کے اڈے بالخصوص ممبئی اور کوچی کی مغربی بندرگاہوں کو امریکی جنگی جہاز ایرانی اثاثوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
نیوز چینل کا حصہ، جس نے ایک گمنام "فوجی ذریعہ" کا حوالہ دیتے ہوئے لاکھوں آراء حاصل کیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اور یہ قیاس آرائیاں عروج پر تھیں کہ یہ خفیہ تعاون خلیج فارس میں تہران کے اثر و رسوخ کے خلاف ایک بڑی ہند-امریکہ اسٹریٹجک تبدیلی کا حصہ تھا۔
رپورٹ X اور Telegram جیسے پلیٹ فارمز پر تیزی سے پھیلی، قیاس آرائیوں کو ہوا دی اور پورے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے نیٹیزنز کی جانب سے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ کے فیکٹ چیک اکاؤنٹ نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا، "امریکہ میں قائم ایک چینل OAN کے دعوے کہ امریکی بحریہ ہندوستانی بندرگاہوں کو استعمال کر رہی ہے، جعلی اور جھوٹے ہیں۔
ہم آپ کو اس طرح کے بے بنیاد اور من گھڑت تبصروں سے خبردار کرتے ہیں۔" یہ موقف وزیر اعظم نریندر مودی کی "ملٹی الائنمنٹ" خارجہ پالیسی کے مطابق ہے، جو بھارت کے اہم دفاعی پارٹنر، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو متوازن کرتی ہے، جبکہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر بناتی ہے، جو توانائی فراہم کرنے والے ایک اہم اور چابہار بندرگاہ میں شراکت دار ہے۔
جیسا کہ امریکہ اور ایران کی سایہ جنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو حالیہ ڈرون حملوں اور سائبر جھڑپوں سے نمایاں ہو رہا ہے، نئی دہلی کی وضاحت ایک مستحکم قوت کے طور پر اس کے کردار کو مزید تقویت دیتی ہے۔ وزارت خارجہ نے عوام پر زور دیا کہ وہ ذرائع کی تصدیق کریں اور جھوٹ کی اطلاع دیں، پوسٹ کا اختتام "مشکل وقت میں ذمہ دارانہ صحافت" کی اپیل کے ساتھ کیا۔ وزارت خارجہ کے سخت ردعمل کے بعد، غیر منسلک طاقت کے بروکر کے طور پر ہندوستان کی شبیہ، تیزی سے حقائق کی جانچ بھی میڈیا کی خواندگی کی مہموں کو مقامی طور پر بڑھانے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔
جیسے جیسے غلط معلومات کی مہمیں بڑھ رہی ہیں، نئی دہلی کے فعال ڈیجیٹل دفاع عالمی جنوبی ممالک کے درمیان اسی طرح کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کسی بھی جعلی بیانیے سے لڑنے کے لیے ہماری اجتماعی طاقت کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔