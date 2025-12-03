دہلی ایم سی ڈی ضمنی انتخابات: بی جے پی سات، اے اے پی تین، کانگریس اور لفٹ ایک ایک سیٹ پر کامیاب
اس ضمنی الیکشن میں بی جے پی کو دو سیٹوں کا نقصان ہوا، عآپ برابری پر رہی جب کہ کانگریس اور لیفٹ کو فائدہ ہوا۔
Published : December 3, 2025 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: دہلی میونسپل کارپوریشن کے ضمنی انتخابات کے تمام 12 وارڈوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو دو سیٹوں کا نقصان ہوا جب کہ کانگریس اور لفٹ کو ایک ایک سیٹ کا فائدہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق عام آدمی پارٹی کو نہ تو نقصان ہوا ہے اور نہ ہی فائدہ ہوا۔
اے اے پی کی پوزیشن جوں کی توں
عام آدمی پارٹی نے سنہ 2022 کے بلدیاتی انتخابات میں 12 میں سے تین سیٹیں جیتی تھیں اور اس نے اپنی تین سیٹوں کی تعداد برقرار رکھی ہے۔
بی جے پی کو دو سیٹوں کا نقصان
جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے، اس کے پاس پہلے ان 12 میں سے نو سیٹیں تھیں، جو اب گھٹ کر سات رہ گئی ہیں۔
کانگریس نے کھاتہ کھولا
ان 12 سیٹوں میں سے کانگریس کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، اب وہ ایک نشست جیت گئی ہے۔ وہیں لفٹ نے بھی ایک سیٹ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس انتخابی نتیجے سے میونسپل کارپوریشن کے اقتدار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بی جے پی کارپوریشن میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے گی، وہیں عام آدمی پارٹی کی اپوزیشن کی حیثیت بھی برقرار رہے گی۔
ان سیٹوں پر بی جے پی کو نقصان
انتخابی نتائج کے لحاظ سے بی جے پی نے سنگم وہار اور نارائنا میں اپنی سابقہ نشستیں کھو دیں۔ بی جے پی نے منڈکا سیٹ گنوا دی ہے، لیکن منڈکا سیٹ سنہ 2022 میں بی جے پی نے نہیں جیتی تھی۔ گجیندر دلال نے منڈکا سے آزاد امیدوار کے طور پر جیت درج کی تھی۔ گجیندر درال بعد میں اسمبلی انتخابات سے پہلے بی جے پی میں شامل ہو گئے اور بی جے پی کے ٹکٹ پر منڈکا سے ایم ایل اے بن گئے۔ اس لیے گجیندر درال کے استعفیٰ سے منڈکا وارڈ خالی ہو گیا تھا۔ ضمنی انتخابات کے نتیجے میں بی جے پی یہ سیٹ ہار گئی۔ یہاں سے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے امیدوار انل نے کامیابی حاصل کی ہے۔
سنگم وہار سیٹ پر کانگریس کا قبضہ
کانگریس نے بی جے پی سے سنگم وہار سیٹ چھین لی۔ یہ سیٹ بی جے پی کے کونسلر چندن چودھری کے سنگم وہار سے ایم ایل اے بننے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وہیں بی جے پی نے چاندنی چوک کی سیٹ بھی عآپ سے چھین لی ہے۔
اے اے پی نے بی جے پی سے دو سیٹیں چھین لیں
عام آدمی پارٹی نے اپنی پہلے جیتی ہوئی ایک سیٹ دکشن پوری سیٹ کو برقرار رکھا۔ اس نے منڈکا سیٹ بھی بی جے پی سے چھین لی۔ مزید برآں، عام آدمی پارٹی نے بھی بی جے پی سے نارائنا سیٹ پر بھی جیت درج کر کے اپنی تین سیٹوں کی تعداد کو پورا کیا۔
سات سیٹوں پر بی جے پی کامیاب
بی جے پی نے شالیمار باغ بی، دوارکا بی، اشوک وہار ونود نگر، دھیچون کلاں، اور گریٹر کیلاش میں اپنی 2022 کی انتخابی جیت کو برقرار رکھا، جب کہ چاندنی چوک کی سیٹ بھی عام آدمی پارٹی سے چھین لی۔ جب کہ پہلے جیتی ہوئی نارائن سیٹ ہار گئی ہے۔
چاندنی محل سیٹ پر عآپ کے باغی کا قبضہ
چاندنی محل سیٹ پر آخری بار عام آدمی پارٹی کے علی محمد اقبال نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس بار عام آدمی پارٹی کے باغی شعیب اقبال کی حمایت یافتہ آل انڈیا فارورڈ بلاک (لفٹ) کے امیدوار محمد عمران نے چاندنی محل سیٹ جیت لی ہے۔
مزید پڑھیں:
نیشنل کانفرنس کی عبرتناک شکست وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کیلئے لمحہ فکریہ
بڈگام اسمبلی نشست پر این سی کو پہلی مرتبہ شکست، ڈی پی امیدوار آغا منتظر کامیاب
جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی شاندار جیت