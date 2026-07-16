حد بندی بل پر اپوزیشن انڈیا اتحاد متحد، مناسب ترامیم ہوئیں تو غور کریں گے: سنجے راوت
سنجے راوت نے کہاکہ ابھی تک یہ بھی حتمی نہیں ہوا کہ حدبندی بل پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا یا نہیں۔
Published : July 16, 2026 at 4:50 PM IST
ناگپور: شیو سینا (ادھو ٹھاکرے) کے راجیہ سبھا رکن سنجے راوت نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں مجوزہ حد بندی بل کی موجودہ شکل کی مخالفت کریں گی، تاہم اگر حکومت اپوزیشن کی جانب سے تجویز کردہ ضروری ترامیم کو شامل کرتی ہے تو اس پر مشترکہ طور پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔
سنجے راوت نے ناگپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک یہ بھی حتمی نہیں ہوا کہ حد بندی بل پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بل سامنے آئے گا تو اپوزیشن انڈیا اتحاد کی تمام جماعتیں بیٹھ کر اس کا تفصیلی جائزہ لیں گی اور پھر اجتماعی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت۔
ان کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب این سی پی (شرد پوار) کی کارگزار صدر سپریہ سولے نے ایک روز قبل کہا تھا کہ اگر مجوزہ حد بندی بل میں تمام ریاستوں کی لوک سبھا نشستوں میں یکساں فیصد اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا تھا کہ اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ اپوزیشن اتحاد کے مشورے کے بعد ہی لیا جائے گا۔
مرکزی حکومت آئندہ 20 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں آئین کے 131ویں ترمیمی بل کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے تحت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد بڑھا کر 850 کرنے اور نئی حد بندی کا عمل شروع کرنے کی تجویز ہے۔
یہ بھی پڑھیں: سونم وانگچک کی 19ویں روز بھی ہنگر اسٹرائک جاری، نو کلو سے زیادہ وزن ہوا کم، ہیلتھ بلیٹن جاری
سنجے راوت نے ان خبروں کو بھی بے بنیاد قرار دیا جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ این سی پی (شرد پوار) میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یا اس کے ارکان کو حکمراں اتحاد میں شامل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی قیاس آرائیاں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں اور اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں۔ ان کے مطابق حد بندی بل پر بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی اور تمام فیصلے اجتماعی طور پر کیے جائیں گے۔