کانگریس نے ٹرمپ کے روسی تیل کے دعوے پر پی ایم مودی کو بنایا نشانہ، کہا "مونی بابا"
امریکی صدر ٹرمپ نے اس ہفتے دوسری بار اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان روس سے تیل کی درآمد بند کر دے گا۔
Published : October 18, 2025 at 12:56 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے ہفتہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن سندور رُکوا دیا ہے یا ہندوستان روس سے تیل کی درآمدات کم کر دے گا، وزیر اعظم اچانک "مونی بابا" بن جاتے ہیں۔ رمیش نے یہ تبصرہ ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی پر طنز کرتے ہوئے کیا۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشن آفیسر جے رام رمیش نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کے "اچھے دوست" نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہندوستان روس سے تیل کی درآمدات کم کرے گا۔ لیکن جب بھی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن سندور رُکوا دیا ہے اور اب جب وہ کہتے ہیں کہ بھارت روس سے تیل کی درآمدات کم کرے گا تو وہ اچھا دوست اچانک ’’مونی بابا‘‘ بن جاتا ہے۔
ہندوستان روس سے تیل نہیں خریدے گا: ٹرمپ
دریں اثنا، کانگریس کے رہنما نے کہا کہ اپریل ستمبر 2025 کے دوران چین کے ساتھ ہندوستان کا تجارتی خسارہ بڑھ کر 54.4 بلین امریکی ڈالر ہو گیا، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 49.6 بلین امریکی ڈالر تھا۔ ان کے تبصرے امریکی صدر کے اس دعوے کو دہرائے جانے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئے ہیں کہ ہندوستان روس سے تیل نہیں خریدے گا۔
انہوں نے کہا کہ ملک نے پہلے ہی تیل کی خریداری کم کر دی ہے اور اس عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اس ہفتے یہ دوسرا موقع ہے جب ٹرمپ نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں۔ ہندوستان نے جمعرات کو کہا کہ وہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنے توانائی کے ذرائع کو وسیع اور متنوع بنا رہا ہے۔
نئی دہلی روسی خام تیل کی خریداری بند کر دے گا
یہ بیان ٹرمپ کے اس دعوے کے چند گھنٹے بعد آیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ نئی دہلی روسی خام تیل کی خریداری بند کر دے گا۔ ٹرمپ کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستانی صارفین کے مفادات کا تحفظ نئی دہلی کی مستقل ترجیح توانائی کے غیر مستحکم منظرنامے میں رہی ہے۔
درآمدی پالیسیاں صرف اور صرف قومی مفاد پر مبنی
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی درآمدی پالیسیاں صرف اور صرف قومی مفاد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ توانائی کے تعلقات کو وسعت دینے پر غور کر رہا ہے۔ جمعرات کو، کانگریس نے الزام لگایا کہ پی ایم مودی ٹرمپ سے "خوفزدہ" ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اہم فیصلے امریکہ کو آؤٹ سورس کیے ہیں۔
ہندوستان روس سے خام تیل خرید کر پوتن کی جنگ میں مالی مدد
اپوزیشن پارٹی نے یہ بھی الزام لگایا کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے اور کہا کہ مرکز کو اپوزیشن لیڈروں کو یا تو آل پارٹی میٹنگ بلا کر یا ان سے انفرادی طور پر بات کر کے اعتماد میں لینا چاہیے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ہندوستان روس سے خام تیل خرید کر پوتن کی جنگ میں مالی مدد کر رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت کی طرف سے روسی خام تیل کی خریداری پر 25 فیصد اضافی ٹیرف بھی عائد کر دیا۔ اس کے بعد بھی روسی تیل کی دھنیں گا رہے ہیں۔ بھارت نے امریکی اقدام کو غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ قرار دیا۔